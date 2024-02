Maldini levert assist op beauty die B-keus van AC Milan fataal wordt

AC Milan is er na een teleurstellende wedstrijd niet in geslaagd te winnen van AC Monza, dat na een spectaculaire slotfase met 4-2 won. Milan-trainer Stefano Pioli liet veel sterspelers rusten en moest dat bekopen met een nederlaag. Vlak na rust pakte Luka Jovic bovendien een directe rode kaart voor een slaande beweging. Gek veel is er door de nederlaag niet aan de hand voor Milan, dat nog altijd stevig derde staat. Monza klimt naar plek elf.

Onder meer Tijjani Reijnders, Rafael Leão, Olivier Giroud, Christian Pulisic en Simon Kjaer werden op de bank geplaatst door Pioli. De B-keus van Milan bestond onder meer uit spits Jovic, Samuel Chukwueze, Noah Okafor en Yacine Adli. Mike Maignan, Theo Hernández en Alessandro Florenzi speelden ook.

Milan begon niet slecht aan het duel en creëerde al snel kansen via Jovic, die in de handen van Michele Di Gregorio kopte, en Hernández. De Fransman zag zijn schot aangeraakt worden en naast gaan. Di Gregorio, die later met een hoofdblessure uitviel, kon ook bij de volgende Milanese kans opgelucht ademhalen. Jovic kwam opnieuw in gevaarlijke positie terecht, maar ditmaal ging het mis doordat hij uitgleed. Ook Monza liet zich daarna gelden, al had spits Milan Djuric de pech dat zijn kopbal de lat trof.

Vlak voor rust kende Malik Thiaw een paar verschrikkelijke seconden. Eerst vloerde de Duitse verdediger Djuric buiten de zestien, waar niet voor gefloten werd vanwege de voordeelregel. Dany Mota nam het balbezit over in de zestien en ook hij werd vervolgens gevloerd door Thiaw, wat voor arbiter Andrea Colombo genoeg was om naar de stip te wijzen. Matteo Pessina benutte het buitenkansje door Maignan naar lucht te laten duiken: 1-0.

Op slag van rust dacht Milan even op gelijke hoogte te komen. Jovic zag zijn acrobatische poging nog maar net gekeerd worden door een verdediger, waarna de rebound bij Hernández belandde. De Fransman kreeg zijn voet niet goed achter de bal en zag zijn poging dan ook hoog over vliegen. Sterker nog: diep in de blessuretijd van de eerste helft leverde een counteraanval de 2-0 op. Dany Mota vond wat ruimte en schoot met een gekruld schot in de verre hoek raak.

Pioli nam geen halve maatregelen in de rust en besloot Okafor, Chukwueze en Adli naar de kant te halen voor respectievelijk Leão, Pulisic en Reijnders. De invallers zagen Jovic enkele minuten later een slaande beweging maken richting de naar Maradona vernoemde Armando Izzo. Colombo gaf in eerste instantie geel, maar kwam na een VAR-check terug op die beslissing. Jovic werd met een directe rode kaart van het veld gestuurd.

Vlak nadat Andrea Colpani een opgelegde kans op de 3-0 liet liggen, kwam Milan terug in de wedstrijd. Pulisic kopte door tot bij de tweede paal, waar Giroud de bal in het net tikte: 2-1. Reijnders kende een goede invalbeurt en gaf eerst goed af op Leão, die net niet genoeg ruimte vond om zijn schot op doel te krijgen. Ook gaf Reijnders een prima voorzet op Loftus-Cheek, die via de grond in de handen van de ingevallen doelman Alessandro Sorrentino kopte.

Toch zou Milan er nog in slagen gelijk te maken via Pulisic. Captain America sneed vanaf rechts naar binnen en schoot met links onberispelijk raak in de verre hoek: 2-2. Milan zal hebben gedacht aan een stiekeme zege, maar kwam bedrogen uit. Daniel Maldini, de zoon van Milan-legende Paolo Maldini die bovendien gehuurd wordt van Milan, legde af op Warren Bondo. De Fransman vond wat ruimte op de rand van de zestien en schoot schitterend raak: 3-2. Milan was knock-out en kreeg ook nog een vierde treffer om de oren. Lorenzo Colombo schoot raak in de korte hoek: 4-2.

