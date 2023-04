Malacia krijgt dikke onvoldoendes: ‘Ten Hag heeft blijkbaar niets geleerd’

Vrijdag, 28 april 2023 om 07:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:14

Manchester United moest donderdagavond genoegen nemen met een teleurstellend gelijkspel tegen Tottenham Hotspur. The Red Devils keken bij rust tegen een 0-2 voorsprong aan, maar moesten toezien hoe Tottenham zich in het tweede bedrijf terugknokte via goals van Pedro Porro en Heung-min Son: 2-2. Tyrell Malacia kwam twintig minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen. De linksback was mede schuldig aan de late gelijkmaker en wordt beoordeeld met dikke onvoldoendes.

Het was donderdagavond niet de eerste keer dit seizoen dat United een comfortabel ogende voorsprong alsnog uit handen gaf. Tijdens de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Europa League tegen Sevilla (2-2) gaf de ploeg van manager Ten Hag in de slotfase ook een 2-0 voorsprong weg. Malacia speelde toen een hoofdrol door een van de twee eigen doelpunten te maken.

Tottenham tapte na de rust uit ander vaatje en maakte verdiend gelijk via Son ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/qMaWcZgomk — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 27, 2023

“Erik ten Hag heeft blijkbaar niets geleerd van de late ineenstorting van zijn ploeg tegen Sevilla in de kwartfinale van de Europa League”, schrijft GOAL, dat Malacia beoordeelt met een 4. De Oranje-international stond in de 79ste minuut totaal uit positie, waardoor Kane simpel breed kon leggen op Son, die de bal van dichtbij tegen de touwen werkte en daarmee een punt uit het vuur sleepte voor Tottenham.

Het regionale Manchester Evening News houdt Malacia ook verantwoordelijk voor het puntverlies van United en deelt de linksback eveneens een 4 uit. Van The Sun krijgt Malacia een 5. De Britse tabloid zag dat de verdediger zich na de 2-2 van Son herstelde en uiteindelijk Ten Hags ‘meest effectieve invaller’ was. Naast Malacia, bracht de Nederlandse manager in het tweede bedrijf ook Anthony Martial, Fred en Wout Weghorst binnen de lijnen, echter wisten ook zij niet te imponeren. Weghorst moet het in de meeste media doen met een 5.

Reactie Ten Hag

Ten Hag kon door het puntverlies na afloop moeilijk tevreden zijn. “Als je met een 0-2 voorsprong de rust in gaat, is dit natuurlijk teleurstellend”, zei hij bij BT Sport. “Ook na de 1-2 hadden we kansen om weer toe te slaan, maar over negentig minuten genomen hebben we te weinig gebracht. We speelden een geweldige eerste helft, alleen een aantal spelers dacht daarna het wel op negentig procent te kunnen doen.”