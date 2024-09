Maignan woedend: 'Slechts twee Italianen zouden bij ons in de basis hebben gestaan'

Mike Maignan heeft vrijdagavond een tirade afgestoken na de 3-1 nederlaag in de Nations League tegen Italië. De doelman van Frankrijk zei zich te schamen voor zijn ploeggenoten en richtte zich onder meer tot Kylian Mbappé, die in zijn ogen 'te stil' was.

Frankrijk kwam tegen Italië al na veertien seconden spelen op voorsprong, maar moest vervolgens toezien hoe de Nations League-ouverture in een deceptie eindigde. Via Federico Dimarco, Giacomo Raspadori en Davide Fratessi liepen de bezoekers uit naar een 3-1 zege.

Terwijl in de Italiaanse media de loftrompet wordt gestoken over alles en iedereen, is men in Frankrijk een stuk kritischer. Voor Italië was het de eerste zege op Franse bodem in ruim zeventig jaar.

L'Équipe schrijft dat Maignan een van de spelers was die na afloop flink tekeer ging in de kleedkamer van de Fransen. Hij bekritiseerde zijn ploeggenoten vanwege hun slechte houding en luidde de noodklok voor de rest van de Nations League-campagne.

"Er zouden maar twee Italianen bij ons in de basis hebben staan", zou de doelman hebben geroepen. Welke spelers hij daarmee bedoelt wordt niet bekend. "Italië heeft gewonnen op wilskracht en agressie, dat mag nooit gebeuren."

De keeper van AC Milan verweet zijn ploeggenoten bovendien dat niemand durfde te spreken in de kleedkamer. Zowel Mbappé als vice-aanvoerder Antoine Griezmann hielden hun kaken stijf op elkaar.

Maandagavond vervolgt Frankrijk de campagne met de tweede poulewedstrijd tegen België. Italië speelt op hetzelfde moment tegen Israël. De kans bestaat dat het Nations League-avontuur van Frankrijk na maandag voorbij is.