Maduro: 'Ik weet niet of die kennis mijn keuze om Ajax te verlaten zou hebben beïnvloed'

Hedwiges Maduro keerde in 2023 als assistent-trainer terug bij Ajax. Na enkele turbulente maanden, inclusief dramatische resultaten en het ontslag van hoofdtrainer Maurice Steijn, koos hij voor het hoofdtrainerschap bij Almere City FC. Maduro keert zondag met de hekkensluiter voor even terug in de Johan Cruijff ArenA.

Maduro laat zich tegenover Het Parool diplomatiek uit over Steijn, met wie de Almere City-trainer geen goede band leek te hebben in Amsterdam. ''Ik was zijn assistent bij Ajax, al heeft dat maar enkele maanden geduurd.''

De voormalig middenvelder heeft ondanks de sportieve malaise en de interne frictie veel opgestoken van zijn korte terugkeer bij Ajax. ''Wat mijn periode bij Ajax mij als beginnend trainer heeft geleerd, is dat het binnen een club goed georganiseerd moet zijn. Er moet een goede samenwerking zijn tussen alle technische geledingen.''

Maduro ziet een groot verschil tussen het Ajax van 2023 en het Ajax onder Francesco Farioli. ''Wat dat betreft heeft Ajax het nu goed op orde. De samenwerking in de top van de club is beter en dat merk je op het veld.''

''Francesco Farioli doet het goed. Hij heeft een duidelijk plan en hij krijgt medewerking van de technisch directeur'', ziet Maduro bij Ajax een goede werkrelatie ontstaan tussen de Italiaanse trainer en Alex Kroes.

Maduro maakt dat van een afstandje mee, want hij koos in Almere voor zijn eerste klus als hoofdcoach. ''Ik ben bij Ajax vertrokken omdat ik kort na het behalen van het hoogste trainersdiploma meteen hoofdtrainer bij Almere City kon worden.''

''Op het moment dat ik ja zei tegen mijn huidige functie, wist ik niet dat Farioli trainer van Ajax zou worden. Ik weet niet of die kennis mijn keuze zou hebben beïnvloed. Dingen lopen zoals ze lopen en ik heb het naar mijn zin in Almere'', zo besluit Maduro, die zondag dus aantreedt tegen Ajax.