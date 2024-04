Madueke zorgt wéér voor irritatie, dit keer achter de rug van huilende Silva

Er is met name op X ophef ontstaan over het gedrag van Noni Madueke kort na de halve finale in de FA Cup tussen Manchester City en Chelsea van zaterdagavond. De vleugelaanvaller stond te dollen met Jack Grealish, terwijl ploeggenoot Thiago Silva in tranen was vanwege de 1-0 nederlaag van the Blues en de uitschakeling in het bekertoernooi.

Op de beelden die rondgaan op de sociale media worden de emoties van Silva goed zichtbaar. De tranen kwamen wellicht door het feit dat de Braziliaanse verdediger waarschijnlijk zonder prijzen gaat afsluiten bij Chelsea. Silva is inmiddels 39 jaar oud en beschikt in West-Londen over een aflopend contract.

Silva wordt ondanks zijn leeftijd nog zeer regelmatig gebruikt door manager Mauricio Pochettino. De routinier kwam tot dusver tot 32 optredens voor Chelsea in alle competities. Desondanks lijkt het erop dat de Zuid-Amerikaan bezig is aan zijn laatste maanden op Stamford Bridge. Over een nieuwe deal is in ieder geval nog niets bekendgemaakt.

Terwijl Silva tegen de tranen vecht, heeft Madueke het kort na het laatste fluitsignaal op Wembley gezellig met Grealish. De voormalig PSV-aanvaller had een basisplaats tegen Manchester City, maar werd door Pochettino voortijdig naar de kant gehaald.

De actie van Madueke zorgt voor verontwaardiging bij de aanhang van Chelsea. "Thiago Silva heeft alles gewonnen als speler, maar is nog steeds boos over het mislopen van een finale. En dan heb je Madueke, die nog helemaal niets heeft laten zien of gewonnen, die het niets kan schelen. Een trieste gang van zaken", zo concludeert een gebruiker van X.

Madueke kwam maandagavond ook al negatief in het nieuws. Chelsea stond toen met 4-0 voor tegen Everton, dat met 6-0 werd verslagen, toen de buitenspeler hoogstpersoonlijk een strafschop versierde. De voormalig PSV’er wilde vervolgens zelf achter de bal gaan staan om het klusje te klaren, maar Nicolas Jackson dacht daar anders over.

Na een felle discussie tussen het duo greep Cole Palmer, de vaste penaltynemer van Chelsea, in. De sterspeler schoot raak, waarna zijn kibbelende teamgenoten hem zichtbaar met tegenzin feliciteerden.

Een chagrijnige Pochettino baalde van Madueke en Jackson, zo liet de manager weten in gesprek met de BBC. “Ik kan dit soort gedrag niet accepteren. Ik heb ze verteld dat dit de laatste keer is dat ik dit soort gedrag wil zien. Als we een goed team willen zijn, dan moeten we op een collectieve manier denken.”

