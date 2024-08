Madueke scheldt per ongeluk héél Wolverhampton uit op Instagram: 'Oeps, verkeerd account!'

Noni Madueke heeft een uiterst bewogen zondagmiddag beleefd. De rechtsbuiten van Chelsea plaatste voorafgaand aan de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers de mededeling op zijn Instagram-account dat Wolverhampton 'shit' is. Madueke werd de hele wedstrijd uitgefloten, maar liet zich niet van de wijs brengen en maakte een hattrick.

"Alles aan deze plek is shit", schreef Madueke in een post op zijn Instagram Stories, met daarbij een pin van de stad Wolverhampton.

Het bleek te gaan om een onbedoelde post. "Damn, verkeerde Instagram-account", aldus Madueke in een nieuwe story. "Jullie zijn allemaal veel te snel."

De supporters van the Wolves kregen de post ook mee. Madueke werd in het Molineux Stadium uitgefloten door de thuisfans.

Madueke liet vervolgens zijn voeten spreken. De voormalig PSV'er maakte in het eerste kwartier na rust een hattrick tegen Wolverhampton Wanderers, waarmee hij Chelsea naar een 2-5 voorsprong schoot. Chelsea won uiteindelijk met 2-6, daar ook de teruggekeerde João Félix een duit in het zakje deed.

Na afloop bood Madueke zijn excuses aan voor zijn post op Instagram. "Ik wil me graag verontschuldigen tegenover iedereen die er aanstoot aan neemt", aldus de vleugelspits bij TNT Sports.

"Het is een menselijke fout", aldus Madueke. "Het was niet bedoeld om op deze manier op mijn socials te verschijnen. Ik weet zeker dat Wolverhampton een geweldige stad is."

Het boegeroep had Madueke wel verwacht. "Het hoort erbij. Je moet omgaan met die druk. Het is oké."