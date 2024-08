Chelsea-aanvaller Marc Guiu mist op krankzinnige wijze voor open doel

Chelsea heeft het heenduel in de play-offs om Conference League-voetbal winnend afgesloten. In eigen huis was de ploeg van manager Enzo Maresca te sterk voor het Zwitserse Servette: 2-0. Een doelpunt van Christopher Nkunku hielp Chelsea over het dode punt heen; Noni Madueke zorgde voor de beslissing. De return is over precies een week in Zwitserland.

De Londenaren lieten in de eerste helft te weinig zien, maar vijf minuten na de rust werd het duel wel opengebroken. Na een overtreding van doelman Jeremy Frick in het zestienmetergebied, waarna arbiter Jérémie Pignard naar de stip wees. Nkunku schoot raak in de linkerbenedenhoek: 1-0. De tweede treffer viel een kwartier voor tijd, toen voormalig PSV’er Noni Madueke scoorde op aangeven van Enzo Fernández: 2-0.

De grootste misser van de avond kwam op naam van Marc Guiu, die kort na de 1-0 een kans voor open goal op de 2-0 miste.