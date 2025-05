Erik ten Hag sluit terugkeer op oude nest niet uit

Erik ten Hag staat op het punt om zijn trainersloopbaan nieuw leven in te blazen. De trainer werd op 28 oktober 2024 ontslagen bij Manchester United en is sindsdien clubloos. Ten Hag is zich langzaamaan wel aan het oriënteren op een nieuwe functie, zo vertelt hij aan RTV Oost.

Ten Hag stond zondag aan het roer van de FC Twente All Stars tijdens een benefietwedstrijd tegen Schalke 04-legends en genoot zichtbaar van zijn tijdelijke terugkeer.

"Ach, je weet nooit wat het leven brengt", antwoordde hij op de vraag of hij ooit nog trainer van FC Twente wordt. "Ze hebben nu in ieder geval een prima trainer, en ik vind dit gewoon leuk om te doen, met de jongens waar ik binding mee heb."

Ten Hag was als profvoetballer verdeeld over drie periodes actief voor FC Twente. "Later ben ik hoofd opleidingen geweest, trainer van diverse elftallen, en assistent-trainer bij het eerste elftal.

"Ik heb al heel wat gedaan hier", lacht Ten Hag. "En dit was ook heel leuk om te doen." Ten Hag had zondag de leiding over een elftal met daarin enkele publiekslievelingen, zoals Jeroen Heubach, Wout Brama en Douglas.

Ten Hag wordt momenteel serieus gelinkt aan een overstap naar Bayer Leverkusen. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Kicker is hij in vergevorderde gesprekken met de Bundesliga-club, waar Xabi Alonso komende zomer vertrekt.