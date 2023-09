‘Maak Van Gaal bondscoach en die Duitsers zijn favoriet om de finale te halen’

Als het aan Süleyman Öztürk ligt, kiest de nationale bond van Duitsland voor Louis van Gaal als nieuwe bondscoach. Hansi Flick werd afgelopen zondag wegens dramatische resultaten ontslagen. Öztürk ziet in Van Gaal een geschikte opvolger. De journalist van Voetbal International gelooft dat die Mannschaft bij een aanstelling van Van Gaal direct een van de favorieten voor het EK is.

Duitsland blameerde zich zaterdag voor de zoveelste keer op rij, door met 1-4 te verliezen van Japan. Hierdoor is Duitsland al vijf duels op rij zonder winst. Het land hoeft zich vanwege de gastrol niet te plaatsen voor het EK, maar de Duitse pers vreest juist een vroege uitschakeling óp het toernooi. In de ochtendbladen werd Flick zondag afgemaakt, waarna zijn ontslag een feit werd.

In de ogen van Öztürk riep Flick met zijn keuzes in de opstelling van Duitsland de problemen op zich af. De journalist denkt echter dat Van Gaal dat snel zal herstellen, indien de Duitse voetbalbond besluit de 72-jarige oefenmeester aan te stellen. “Zet Louis van Gaal daar neer, met zijn logica en regels. Van die moet op links en die op rechts en die moet niet op links en die moet niet op rechts”, zegt de journalist van Voetbal International.

“Met zijn structuur en duidelijkheid en die Duitsers zijn favoriet om de finale te halen op het EK”, stelt Özturk. “Op dit moment is er maar één favoriet voor het EK: Frankrijk. Zoals het nu is, hoef je het EK niet te spelen. De rest doet maar wat, ook Oranje doet maar wat. Bijna alle bondscoaches doen maar wat, behalve die van Spanje, die had een vrije logische opstelling.”

Van Gaal vertrok eind vorig jaar als bondscoach van Oranje.

Philippe Lahm

Oud-wereldkampioen Philipp Lahm pleit in de Duitse krant BILD eveneens voor Van Gaal als nieuwe bondscoach van Duitsland. De 39-jarige Lahm, die in 2017 zijn profcarrière beëindigde, kent Van Gaal uit zijn tijd bij Bayern München. Het tweetal werkte daar tussen 2009 en 2011 samen.

Ook door Lahm wordt Van Gaal geroemd om zijn discipline, orde en de structuur waarmee hij zijn teams laat spelen. “En dat brengt hij heel helder over. Bij Bayern was hij de juiste man die met zijn spelopvatting op het juiste moment de club vormgaf", aldus Lahm. “Hij is een sterke persoonlijkheid met veel ervaring, die hij als club- en bondscoach heeft opgedaan in het internationale topvoetbal.”

Volgens The Telegraph is Van Gaal echter niet bij de Duitse voetbalbond in beeld om Flick op te volgen. De DFB ziet in Julian Nagelsmann de ideale opvolger van de ontslagen Flick, zo melden ook verschillende Duitse media. Nagelsmann werd vanwege ‘teleurstellende resultaten’ in maart ontslagen bij Bayern München, maar staat nog altijd onder contract bij de Duitse club. Sky Sport weet dat Bayern bereid is om Nagelsmann gratis van de hand te doen.