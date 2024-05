Luxeprobleem voor Ronald Koeman bij Oranje? ‘Deze jongen is zó veelzijdig’

Jack van Gelder is onder de indruk van Teun Koopmeiners, die met Atalanta afgelopen woensdag de Europa League veroverde. De sportverslaggever prijst met name de veelzijdigheid van de middenvelder, al vraagt hij zich tegelijkertijd af of bondscoach Ronald Koeman een basisplaats in petto heeft voor Koopmeiners op het EK.

Van Gelder heeft de finale van de Europa League tussen Atalanta en Bayer Leverkusen (3-0) niet gezien, maar er wel alles over gelezen in de kranten. "Ik heb met name gelezen hoe Koopmeiners zich manifesteert", zo klonk het donderdagavond in De Oranjezomer. "En om in de terminologie van Louis van Gaal te blijven.... Je speelt op zes, op acht of op tien. In de as van het veld, en dat kan hij allemaal."

"Dat kan een hele belangrijke steunpilaar worden voor het Nederlands elftal", schoof Van Gelder Koopmeiners naar voren als potentiële basisklant. "Ik heb geen idee hoe Koeman daar instaat, maar het is natuurlijk een geweldig succes voor die jongen. En ze zeggen dat hij voor meer dan vijftig miljoen euro naar een nog grotere club dan Atalanta gaat."

Presentatrice Hélène Hendriks wierp direct op dat Koopmeiners reeds is genoemd bij Juventus. "Ik denk dat deze jongen zó veelzijdig is, dat hij in iedere grote competitie kan spelen. Bij een Italiaanse topclub, maar ook in de Premier League. Of in Spanje. Als je een goede voetballer bent, kun je in die grote competities terecht."

"Maar je moet goed binnenkomen", benadrukte Van Gelder. "En met deze cup (de Europa League, red.), en dit resultaat, en wellicht ook met een basisplaats of succes in het Nederlands elftal, dan heb je een aardig visitekaartje."

Of Koopmeiners daadwerkelijk gaat starten op het EK, blijft dus de vraag. "Ik kan niet helemaal bepalen wat Koeman op het middenveld wil doen. Dat is de meest cruciale plek in je elftal. De balans op het middenveld bepaalt of je een goed elftal hebt. Je kan hele goede verdedigers en aanvallers hebben, maar daar ligt de crux. En ik heb geen idee welke keuzes Koeman gaat maken", aldus Van Gelder.

Koopmeiners (26) staat inmiddels op 21 interlands in het shirt van het Nederlands elftal. In de laatste interland van Oranje, de 2-1 nederlaag tegen Duitsland in een oefeninterland in maart, ontbrak de middenvelder van Atalanta vanwege een lichte blessure.

