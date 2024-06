Polen zijn woedend om actie van Ronald Koeman vlak voor de wedstrijd tegen Nederland op het EK

In Polen is men ontstemd over de manier waarop Ronald Koeman zijn collega Michal Probierz heeft begroet voorafgaand aan Polen - Nederland (1-2). De Poolse nieuwssite meczyki.pl stelt dat de bondscoach van Oranje 'zich moet schamen'.

Probierz nam zondagmiddag de moeite om voorafgaand aan Polen - Nederland richting de bank van Nederland te lopen om de technische staf succes te wensen. Koeman kwam daarbij nauwelijks van zijn plek af, zo luidt het oordeel in het Poolse kamp.

Poor form by Ronald Koeman here who did not even stand properly for the handshake with Michal Probierz. ??#EURO2024 #POLNEDpic.twitter.com/FIb1THxx7S — PSN Futbol (@PSN_Futbol) June 16, 2024

"Ronald Koeman zou zich moeten schamen", kopt meczyki.pl. Koeman is vanwege zijn kille begroeting onderwerp van woede geworden in Polen. Interia Sport, een ander Pools medium, noemt de actie van Koeman 'verdrietig'.

Ook Koemans woorden bij de NOS na afloop van het duel zijn slecht gevallen. De bondscoach vertelde in gesprek met Jeroen Stekelenburg onder meer dat het 4-1 had moeten zijn voor Nederland.

"De Nederlandse coach maakt de Polen belachelijk", zo valt er te lezen op meczyki.pl. "Hij liet geen middel onbeproefd voor ons."

Oranje stapelde in de eerste helft kans op kans, maar liet Polen in leven door de mogelijkheden niet te benutten. Toen het duel leek af te stevenen op een 1-1 gelijkspel, bezorgde invaller Wout Weghorst Nederland alsnog de volle buit.

Voor Polen wacht komende vrijdag het tweede groepsduel met Oostenrijk. Vier dagen later, op dinsdag 21 juni, is Frankrijk de laatste tegenstander in de poule.

