Luuk de Jong bezorgt PSV met heldenrol evenaring van zeer bijzonder record

PSV heeft zaterdag voor de zeventiende keer op rij gewonnen in de Eredivisie. Een evenaring van het record uit het seizoen 1987/88, toen vanaf de start van het seizoen ook zeventien opeenvolgende duels werden gewonnen. Luuk de Jong tekende voor een hattrick, waardoor eenvoudig met 3-1 werd gewonnen van Excelsior.

Walter Benítez stond onder de lat bij PSV. De verdediging werd gevormd door Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Op het middenveld stonden Joey Veerman en Jerdy Schouten achter nummer 10 Guus Til. Spits en aanvoerder Luuk de Jong werd geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Malik Tillman (links). Noa Lang was weer wedstrijdfit, maar begon wel op de bank.

PSV domineerde in de beginfase in het Philips Stadion en dat resultaat al na dertien minuten in de openingstreffer. Luuk de Jong kon simpel binnentikken. Het 162ste doelpunt van de aanvaller in de Eredivisie, waardoor hij nummer 10 Cor van der Gijp evenaarde op de ranglijst van topscorers aller tijden.

Slechts vijf minuten later was De Jong Van der Gijp al voorbij. De topschutter van PSV tekende voor de 2-0 op aangeven van Dest. PSV leek nog voor rust op 3-0 te komen. De Jong stond in aanloop naar de goal van Guus Til echter buitenspel en na een check bij de VAR werd de Eindhovense treffer dan ook geschrapt.

Het spelbeeld veranderde na rust eigenlijk nauwelijks. PSV had weinig te duchten van Excelsior en ging op jacht naar de derde treffer. Die kwam er ook met nog twintig minuten op de klok. De Jong maakte zijn hattrick compleet met een schuiver in de hoek van binnen de zestien.

Peter Bosz haalde zijn productieve spits even later naar de kant. De sinds november afwezige Noa Lang kwam erin voor de slotminuten. Het duel was toen allang gespeeld, maar toch redde Excelsior de eer. Derensili Sanches Fernandes wist Benítez te verschalken met een knappe inzet.

De tegentreffer bracht PSV niet aan het wankelen. Veerman was nog dicht bij de 4-1, maar de middenvelder vond doelman Stijn van Gassel op zijn weg. Aan de andere kant voorkwam Benítez dat de doorgebroken Troy Parrott het nog spannend kon maken. Oscar Uddenäs scoorde wel, maar deed dat in buitenspelpositie. PSV wint de eerste wedstrijd na de winterstop, de zeventiende zege op rij dit seizoen.

