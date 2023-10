Luuk de Jong antwoordt duidelijk op vraag over terugkeer in Oranje

Maandag, 2 oktober 2023 om 15:37 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:00

Luuk de Jong ziet niets in een terugkeer bij het Nederlands elftal, zo laat de spits van PSV weten op de persconferentie voorafgaand aan het thuisduel met Sevilla in de Champions League. De 33-jarige spits van de Eindhovenaren bedankte in maart voor Oranje en blijft bij dat besluit.

Zeker nu Ronald Koeman wegens blessures in de aanval weinig opties heeft, wordt in de media de roep om de terugkeer van De Jong steeds luider. Zelf ziet de rechtspoot daar echter niets in. “Of ik al gebeld ben door Ronald Koeman? Nee. Wat ik al zei: dat is afgesloten. Daar hoeven we niet veel meer over te zeggen.” De Jong speelde zijn laatste interland op het WK in Qatar, toen hij 56 minuten op het veld stond in de kwartfinale tegen Argentinië.

Begin maart maakt de aanvoerder van PSV bekend dat hij zich niet langer beschikbaar stelt voor Oranje. “Het was altijd een eer voor mij deel uit te maken van het Nederlands elftal. Maar voor mij voelt dit nu als het juiste moment om deze beslissing te nemen, omdat Nederland deze maand aan een nieuwe kwalificatiereeks voor het EK begint. Ik wil me de komende jaren volledig kunnen focussen op PSV.” De Jong maakte zijn debuut in Oranje in 2011 op twintigjarige leeftijd onder Bert van Marwijk. Na 39 interlands, 8 doelpunten, 1 assist en meerdere eindtoernooien vond hij het welletjes geweest.

De Jong wil tijdens interlandperiodes graag tijd doorbrengen met zijn gezin en zich daarnaast focussen op PSV. De Eindhovenaren zijn uitstekend begonnen aan het Eredivisie-seizoen, daar de ploeg van Peter Bosz na 7 wedstrijden op 21 punten staat. De Jong was in alle dertien duels tot dusver goed voor elf doelpunten en zes assists. Dinsdagavond treft hij met Sevilla zijn oude werkgever. De kopspecialist speelde 94 wedstrijden voor de Spanjaarden.