Luuk Brouwers: ‘Hoe Ajax hier van het veld loopt... Daar stoor ik me enorm aan!’

Zondag, 5 november 2023 om 19:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:10

Luuk Brouwers steekt zijn frustraties over de verloren wedstrijd tegen Ajax (4-1) niet onder stoelen of banken. De doelpuntenmaker van sc Heerenveen haalt uit naar de manier waarop de Amsterdammers de felbevochten zege vierden. "Ze lopen van het veld alsof ze de Champions League-finale hebben gewonnen... Ja, dat stoort me enorm", aldus Brouwers bij ESPN.

"Waarom me dat stoort? Ze zijn Ajax toch? Dat zeggen ze toch? Het is een bepaalde realistische blik op de wedstrijd. Als je terugkijkt op de wedstrijd, vind ik dat niet terecht", aldus de middenvelder. "Nee, dit is echt enorm geflatteerd. Dat heeft iedereen denk ik wel gezien."

Ajax stond tot aan de 84ste minuut met slechts 2-1 voor en kwam enkele minuten daarvoor enorm goed weg bij een dubbele megakans voor Osame Sahraoui. Na de 3-1 van Chuba Akpom ontstond veel ruimte voor Ajax, waarvan de Amsterdammers profiteerden via nog een doelpunt voor de Engelse invaller.

"Op het laatst vallen we gewoon uit elkaar", klaagt Brouwers. "We gaan dingen doen die we niet hebben afgesproken. Er ontstaan ruimtes. We laten de verdediging stikken."

Er had volgens de middenvelder veel meer ingezeten. "We zeiden in de rust: 'Er liggen bizar veel ruimtes om te voetballen. We hebben de kwaliteiten.'"

Ook tactisch vond Brouwers dat Heerenveen weinig te duchten had van Ajax. "Op een gegeven moment gingen ze met een dubbele controleur spelen (Silvano Vos viel in voor Kenneth Taylor, red.), daardoor kwam Sahraoui wat minder vrij. Maar dat losten wij goed op met onze twee zessen, daar voetbalden we continu onderuit."

Al met al baalt Brouwers als een stekker. "Ja, dit is doodzonde. Echt enorm zonde."