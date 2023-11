Lukaku bij Roma van schlemiel naar absolute held met treffer in extremis

Zondag, 5 november 2023 om 20:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:16

AS Roma heeft zondagavond een benauwde zege geboekt in Stadio Olimpico. De ploeg van trainer José Mourinho leek met 0-1 onderuit te gaan tegen Lecce, maar late treffers in blessuretijd van Sardar Azmoun en Romelu Lukaku bezorgde Roma toch nog de volle buit. De Belg groeide uit van grote schlemiel tot held, aangezien hij na vijf minuten nog een strafschop miste.

Bijzonderheden:

Roma, dat met Rick Karsdorp in de basis begon, kreeg binnen vijf minuten de uitgelezen kans om voorsprong te komen. Scheidsrechter Andrea Colombo gaf de thuisploeg op aanraden van de VAR een strafschop na een handsbal in de zestien van Federico Baschirotto. Lukaku nam zijn verantwoordelijkheid, maar moest toezien hoe doelman Wladimiro Falcone zijn penalty pareerde. Het leek een dure misser te worden, want Pontus Almqvist zorgde twintig minuten voor tijd voor de 0-1. AS Roma kroop in blessuretijd alsnog door het oog van de naald. Azmoun bracht met een overtuigende kopbal de stand weer op 1-1, waarna Lukaku in extremis heel Stadio Olimpico in vuur en vlam zette door weg te draaien bij zijn directe tegenstander en af te ronden: 2-1.

??????????????, Romelu Lukaku ?? AS Roma maakt in de slot minuten ook nog de 2-1! ??? #ZiggoSport #SerieA #RomaLecce pic.twitter.com/T2RYgiInO9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 5, 2023

AS Roma - Lecce 2-1

5’ gemiste strafschop Romelu Lukaku

72’ 0-1 Pontus Almqvist (assist: Lameck Banda)

90+1’ 1-1 Sardar Azmoun (assist: Nicola Zalewski)

90+4’ 2-1 Romelu Lukaku (assist: Paulo Dybala)