Luka Ivanusec kan Feyenoord ook verlaten voor andere clubs dan Dinamo Zagreb

Luka Ivanusec geniet niet alleen belangstelling van Dinamo Zagreb, zo meldt journalist Martijn Krabbendam namens Voetbal International. Ook clubs uit de Major League Soccer hebben geïnformeerd naar de 26-jarige buitenspeler van Feyenoord, die in De Kuip op een zijspoor is beland.

Hoewel Ivanusec momenteel met Feyenoord in Marbella is, lijkt het er niet op dat hij in de tweede seizoenshelft deel uitmaakt van de selectie van trainer Brian Priske.

Volgens Krabbendam heeft Ivanusec zijn agenten de opdracht gegeven om een huurtransfer naar zijn oude club Dinamo Zagreb te onderzoeken. “Feyenoord staat open voor verhuur of verkoop, al gaan de gesprekken nu over huur zonder koopoptie, waarbij Zagreb dan een flink deel van het salaris zal moeten overnemen.”

Naast Dinamo Zagreb lijkt Ivanusec meerdere opties te hebben. “Ook vanuit de MLS wordt geïnformeerd, maar tot concrete interesse heeft dit nog niet geleid.”

“Feyenoord weet dat ook een aantal Spaanse clubs Ivanusec bespreken als mogelijke versterking, maar ook in dit geval heeft zich niemand officieel gemeld”, besluit Krabbendam.

Ivanusec kwam vorig jaar zomer na lange en zware onderhandelingen voor bijna 8 miljoen euro over van Dinamo Zagreb. De 22-voudig international kwam in zijn eerste seizoen in Rotterdam-Zuid tot 34 optredens, waarin hij goed was voor drie goals en zeven assists.

Ivanusec stond onder Arne Slot zestien keer in de basis, maar onder Priske krijgt Igor Paixão steevast de voorkeur. De Kroaat stond dit seizoen pas vier keer aan de aftrap. Acht keer mocht hij invallen.