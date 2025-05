Luis Suárez richt nieuwe club op en verwerkt partner Lionel Messi in de clubnaam

Luis Suárez heeft een nieuwe club opgericht in Uruguay. De 38-jarige aanvaller van Inter Miami onthult via Instagram zijn plannen en hij betrekt ook boezemvriend Lionel Messi bij het project. De club heet Deportivo LSM.

Deportivo LSM zal starten in de Divisional D, het vierde niveau in Uruguay. Het logo had eerst alleen de initialen LS (Luis Suárez), maar daar is nu de letter M aan toegevoegd door de deelname van Messi.

“Het is een familieproject waarvan de eerste stenen al in 2018 gelegd werden”, vertelt Suárez. “We zijn sindsdien al enorm gegroeid en we hebben al meer dan 3.000 leden. Er zijn al veel installaties en er werken al 80 mensen dagelijks aan de groei. We zijn erg trots en dit is een droom die uitkomt.”

Vervolgens vertelt de Uruguayaan dat het een project is dat hij vervolgt met ‘een vriend met wie hij dezelfde voetbalvisie deelt’: Messi. De Argentijn spreekt in de aankondigingsvideo eveneens zijn bewondering uit.

“Hij werkt al lang aan dit project en ik ben dankbaar dat ik hier onderdeel van mag zijn”, vertelt Messi. “Het is de afgelopen jaren enorm gegroeid en nu mag ik met jou hier deel van uitmaken.”

De aanvallers van Inter Miami hebben niet aangegeven of ze zelf ook ooit van plan zijn voor de club te gaan spelen.

Bij Inter Miami beschikken Suárez en Messi nog over een contract tot eind dit kalenderjaar. Het duo heeft nog geen besluit genomen over de toekomst, al heeft de Argentijn wel aangegeven dat hij het WK 2026 wil spelen als zijn lichaam het toelaat.