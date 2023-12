Luijckx: â€˜Een ruwe diamant, verdedigers zijn bang voor hemâ€™

Luijckx: ‘Een ruwe diamant, verdedigers zijn bang voor hem’

Kees Luijckx is onder de indruk van Lequincio Zeefuik. De aanvaller van FC Volendam zorgde op bezoek bij sc Heerenveen (1-2) voor de tweede treffer en deed dat op bijzonder fraaie wijze. Vorig week gaf de boomlange spits al zijn visitekaartje af met een prachtige goal in De Kuip tegen Feyenoord.

"Hij kan geweldig goede dingen doen, maar hij kan ook de makkelijkste ballen van zijn voet laten springen", begint Luijckx nog kritisch in De Eretribune op ESPN. "Dat maakt hem een onberekenbare speler. Maar het is een ruwe diamant. Hij laat de verdediger er zó slecht uitzien."

"Het lijkt alsof Van Ottele dramatisch aan het verdedigen is, maar Trauner liet hij er ook uitzien als een amateur", vervolgt Luijckx. "Ik denk dat verdedigers bang zijn om met hem in een lichaamsduel terecht te komen. Dan zet hij je weg. Daarom nemen ze wat afstand."

Zeefuik gebruikt zijn imposante bouw als wapen. "Hij haalt er voordeel uit dat verdedigers bang zijn voor hem", stelt Luijckx. "Trauner had dat ook. Hij blijft jong, maar ik blijf het een hele onberekenbare spits vinden. Het kan ook zijn dat hij een week later geen pepernoot raakt."

Twijfels

Kees Kwakman zette vorige week nog zijn vraagtekens bij de fitheid van Zeefuik. "Die jongen kan nog steeds niet langer dan een uur spelen", zei hij na afloop van de wedstrijd tegen Feyenoord. "Dat is best zorgelijk als je in de winterstop zit. Dan zou je toch ongeveer fit moeten zijn?"

De wedstrijd tegen Heerenveen was de eerste van deze Eredivisie-jaargang die Zeefuik van begin tot eind meedeed. Ook in de beker tegen Excelsior Maassluis speelde hij negentig minuten. Van de dertien competitiewedstrijden werd hij vijf keer vroegtijdig naar de kant gehaald en kwam hij zeven keer binnen de lijnen als invaller.

Volendam won bij Heerenveen met 23 (!) procent balbezit en twee doelpogingen. "Dit hebben we vorig jaar natuurlijk ook gezien", vult Marciano Vink zijn collega aan. "Ze hebben weinig de bal, maar verdedigen heel goed en hopen dan op die twee momentjes. Daar hebben ze heel veel punten mee gepakt."

