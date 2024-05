Lucas Moura kijkt terug op CL-uitschakeling Ajax: ‘Hadden een geweldig team’

Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat Ajax op tragische wijze door Tottenham Hotspur werd uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. Lucas Moura, die destijds verantwoordelijk was voor alle drie de doelpunten in de memorabele comeback, blikt voor de camera van ESPN terug op dat moment.

Het verhaal is inmiddels bekend. Ajax versloeg achtereenvolgens Real Madrid en Juventus, om vervolgens ook de uitwedstrijd in de halve finale tegen Tottenham te winnen. In de return in de Johan Cruijff ArenA ging het echter helemaal mis, mede door een hattrick van Lucas Moura.

“Het is moeilijk om daar iets over te zeggen”, begint Moura, vijf jaar na zijn historische hattrick. “Ajax was een geweldig team, het was echt de sensatie van dat Champions League-seizoen en bovendien de favoriet in die wedstrijd.”

Moura zag een indrukwekkend team dat moeilijk te verslaan was. “Ze speelden heel mooi voetbal. Veel balbezit, snelle acties, snelle spelers. Het was een evenwichtig, goed getraind team.”

Moura, die toch niet bekend stond als echte doelpuntenmaker, weet ook niet waar hij destijds de drie goals vandaan toverde. “Wat er gebeurd is, dat was God. Het is niet uit te leggen en ik heb er geen woorden voor. Maar dat is voetbal, hè.”

Tottenham wist dus ten koste van Ajax door te stoten naar de finale van de Champions League, waar het vervolgens een maatje te klein was tegenover Liverpool. In het Wanda Metropolitano in Madrid werd het in de finale uiteindelijk 2-0 voor the Reds.

Lucas Moura speelde, ondanks zijn heldenrol tegen Ajax, zelf geen doorslaggevende rol in de verloren finale van the Spurs, daar hij pas halverwege de tweede helft werd ingebracht. Tegenwoordig speelt de Braziliaan in zijn thuisland, bij São Paulo FC.

Lucas Moura blikt terug op het ijzersterke Ajax van 5?? jaar geleden ?? "Ik heb er geen woorden voor. Dat is voetbal hè?" — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2024

