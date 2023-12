L'Équipe brengt Varane in verband met verrassende nieuwe club

Raphaël Varane staat open voor een terugkeer naar RC Lens, zo onthult L'Équipe. De Fransman is uit de gratie geraakt bij Manchester United en kan in zijn geboorteland terugkeren bij de club waar hij in 2010 zijn profdebuut maakte. Bayern München is echter ook nog altijd in de markt voor de centrumverdediger.

Het getouwtrek om de handtekening van Varane is al een tijdje bezig. De mandekker is niet tevreden over zijn kansen onder Erik ten Hag en zinspeelt op een winterse breuk. Buitenlandse clubs staan in de rij om de Franse verdediger (tijdelijk) over te nemen van United.

Nadat eerder Real Madrid en Bayern München zich al nadrukkelijk meldden, lijkt nu ook RC Lens in de markt. Bij de huidige nummer zeven van de Ligue 1 maakte Varane zijn eerste stappen in het betaalde voetbal. Zelf zou hij een terugkeer wel zien zitten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Ik zal mijn carrière beëindigen in Madrid, Manchester, of in Lens", zei Varane in maart. “Ik stop niet bij een andere club. Madrid lijkt mij ingewikkeld. Spelers gaan daar meestal niet heen. Het meest waarschijnlijke lijkt me dat ik mijn carrière in Manchester of Lens zal beëindigen."

Varane speelde 24 officiële wedstrijden voor Lens in het seizoen 2010/11, alvorens Zinédine Zidane aandrong bij de clubleiding van Real Madrid om zijn landgenoot voor tien miljoen euro over te nemen. Varane speelde in de jeugd van Lens met onder meer Thorgan Hazard en Geoffrey Kondogbia.

Lens-trainer Franck Haise liet zich onlangs uit over een mogelijke terugkeer van Varane. "Als Varane wil terugkeren, zullen we hem met open armen ontvangen", zei de 52-jarige coach. "Maar het contract zal ingewikkeld worden. Ik heb gelezen dat het voor Bayern ingewikkeld zou zijn om zijn salaris te betalen. Als het voor hen al ingewikkeld is..."

Varane werd in de zomer van 2021 met torenhoge verwachtingen naar Old Trafford gehaald. De Franse mandekker ontvangt jaarlijks zo’n 20 miljoen euro van United, maar kwam dit seizoen pas 825 minuten in actie. Op Boxing Day deed hij wel negentig minuten mee tegen Aston Villa (3-2 winst).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties