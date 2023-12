Loting levert ongekende bekerkraker Feyenoord - PSV/FC Twente op

De loting voor de achtste finales van de KNVB Beker ging ondanks de afgelasting bij PSV - FC Twente door. Joey Veerman van PSV sloot zich aan bij ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen om de balletjes voor de volgende ronde te pakken.

Uit de loting kwam de ongekende kraker tussen Feyenoord - PSV/FC Twente, een wedstrijd die gespeeld zal worden op dinsdag 23, woensdag 24 of donderdag 25 januari 2024. De andere wedstrijden in de achtste finale zijn een week eerder, op dinsdag 16, woensdag 17 of donderdag 18 januari. In die week volgt ook de inhaalwedstrijd PSV - FC Twente, het duel dat donderdag werd afgelast vanwege hevige regenval.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Loting achtste finale

Hercules - SC Cambuur

Feyenoord - PSV/FC Twente

AZ - KVV Quick Boys

Excelsior Maassluis - ADO Den Haag

Vitesse - AFC

NEC - Go Ahead Eagles

Almere City FC - Fortuna Sittard

Excelsior Rotterdam - FC Groningen

De volgende vijftien clubs zich geplaatst voor de achtste finales van de KNVB Beker: Quick Boys, SC Cambuur, Fortuna Sittard, Excelsior Maassluis, Excelsior, FC Groningen, ADO Den Haag, NEC, AZ, AFC, Feyenoord, USV Hercules, Go Ahead Eagles, Almere City en Vitesse.

Alle uitslagen in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker

Quick Boys - De Graafschap 2-0

FC Dordrecht - SC Cambuur 0-3

FC Eindhoven - Fortuna Sittard 0-2

RKVV DEM - Excelsior Maassluis 0-1

Spakenburg - Excelsior 2-3 (n.v.)

Willem II - FC Groningen 1-3

ADO Den Haag - Sparta Rotterdam 2-0

GVVV - NEC 1-6

HHC Hardenberg - AZ (2-3 n.v.)

RKAV Volendam - AFC 0-1

Feyenoord - FC Utrecht 2-1

USV Hercules - Ajax 3-2

Go Ahead Eagles - De Treffers 7-1

Katwijk - Almere City 1-2

Vitesse - sc Heerenveen 1-0

PSV - FC Twente: afgelast

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties