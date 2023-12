Lofrede voor Erik ten Hag: ‘Ik mocht van hem gewoon roken na de wedstrijd’

Ruud Boymans heeft een boekje opengedaan over zijn tijd bij FC Utrecht. In de podcast Fresia en Milan parkeren de bus van ESPN onthult de voormalig spits dat Erik ten Hag er als trainer van Utrecht geen enkel probleem mee had dat hij af en toe een sigaretje rookte.

“In mijn tijd bij Utrecht rookte ik ook”, begint Boymans. “Ten Hag wist daarvan. Hij heeft mij dat nooit kwalijk genomen. Soms na de wedstrijd ging ik nog een sigaretje roken en dan kwam ik als laatste aan bij de spelersbus. Hij vroeg dan: nog even lekker een sigaretje gerookt? Dan lachten we allebei.”

Ruud Boymans blikt met een goed gevoel terug op zijn tijd bij FC Utrecht onder trainer Erik ten Hag ????? — ESPN NL (@ESPNnl) December 19, 2023

De nachtburgemeester van de Eredivisie, zoals de bijnaam van Boymans luidt, stond tussen 2014 en 2016 onder contract bij de Domstedelingen. Erik ten Hag was er tussen 2015 en 2017 hoofdtrainer. De twee hadden volgens Boymans altijd een goede band.

“Ik hou van een trainer als Ten Hag. Hij wist hoe hij elke speler moest benaderen op zijn eigen manier. Hij was heel goed met iedereen in de groep”, verklaart Boymans. “Hij accepteerde mij als mens, hoe ik was. Hij wist dat hij het toch niet kon veranderen, dus hij besloot mij dan maar een goed gevoel te geven. Hij had mij immers nodig als zijn belangrijke spits”, aldus Boymans.

Boymans beleefde een van zijn beste periodes uit zijn loopbaan bij Utrecht, waar hij tijdens zijn eerste negen wedstrijden één-op-één liep en op dat moment zelfs topscorer van de Eredivisie was. Daarna raakte Boymans echter geblesseerd en wist hij zijn oude niveau nooit meer te halen.

“Ik denk dat Utrecht en ik een hele goede match waren”, vindt Boymans. “Wij speelden echt typisch Utrecht-voetbal, technisch niet heel verfijnd, maar wel volle bak gas erop. Onder Ten Hag gingen we ook nog eens goed voetbal spelen, met zijn tactiek. Hij is daar gewoon heel goed in.”

“Na mijn blessure was Sebastien Haller inmiddels gearriveerd in Utrecht en kwam ik minder aan bod, maar Ten Hag liet mij langzaam weer spelen. Hij gaf mij af en toe wat invalbeurten en ik scoorde bijna elke keer. Daarna heb ik ook nog even samen met Haller gespeeld.” Boymans vertrok in 2016 naar Al-Shabab FC in Saudi-Arabië.

De inmiddels 34-jarige Boymans speelde in totaal meer dan tweehonderd duels in het betaald voetbal. Inmiddels is hij festivalorganisator bij No Art. De oud-prof van onder meer Fortuna Sittard, VVV Venlo, Willem II en FC Utrecht heeft naar eigen zeggen ‘de mooiste job ter wereld’.



