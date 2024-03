Liverpool zet mede dankzij Gakpo binnen kwartier krankzinnige tussenstand neer

Liverpool is het Europa League-duel met Sparta Praag zeer sterk begonnen. Na veertien speelminuten genieten the Reds op Anfield namelijk al een 4-0 voorsprong. Een van de doelpuntenmakers is Cody Gakpo, die de vierde treffer aantekende.

Al in de zevende minuut zorgde Darwin Núñez voor de 1-0, die hij maakte op aangeven van Dominik Szoboszlai. Binnen een minuut verdubbelde Bobby Clark al de score, terwijl Mohamed Salah, die de assist verzorgde bij de derde treffer, de 3-0 achter zijn naam zetten na tien speelminuten.

Vervolgens was Gakpo aanzet. Ter hoogte van de penaltystip schoot hij uit een voorzet van Salah de 4-0 binnen. Het heenduel in Praag eindigde in een 1-5 overwinning voor Liverpool.

Liverpool laat geen spaan heel van Sparta Praag: 0??-4??(!)#UEL #LIVSPA — ESPN NL (@ESPNnl) March 14, 2024

