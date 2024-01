‘Liverpool wil tientallen miljoenen uittrekken om vierde Nederlander te halen’

Leeds United-aanvaller Crysencio Summerville (22) moet de volgende Nederlander worden die op Anfield komt te spelen, zo luidt de berichtgeving vanuit Engeland. Onder meer journalist Jacque Talbot, die werkzaam is voor gerenommeerde media als The Times en The Guardian, stelt dat Jürgen Klopp de Rotterdamse aanvaller komende zomer naar Liverpool wil halen.

Summerville is bezig aan een uitstekend seizoen bij Leeds. In de eerste 24 officiële wedstrijden was hij goed voor 12 doelpunten en 6 assists. Door zijn prestaties lijkt het onwaarschijnlijk dat the Peacocks tijdens de winterse transferperiode meewerken aan een transfer, waardoor Liverpool zou inzetten op een zomertransfer.

Summerville maakte vorig seizoen het winnende doelpunt namens Leeds tijdens een memorabele zege op Anfield.

Op Elland Road ligt Summerville nog tot medio 2026 vast. Transfermarkt schat zijn marktwaarde in op zo’n 18 miljoen euro, maar in Engeland verwacht men dat Leeds hoger inzet. Een eerdere ontsnappingsclausule (24 miljoen euro) in het contract van Summerville is niet meer geldig, waardoor de nummer vier van de Championship inmiddels inzet op zo’n 35 miljoen euro.

Eerder werd Summerville nog gelinkt aan clubs als Aston Villa en Newcastle United, maar nu zou hij dus ook bij de koploper van de Premier League aan de slag kunnen. Summerville, die nog niet in beeld was bij Oranje, speelde tot dusver 64 officiële wedstrijden voor Leeds. Daarin was hij goed voor zestien doelpunten en acht assists.

Zijn meest bijzondere optreden namens de volksclub dateert van vorig seizoen, toen Summerville uitgerekend op Anfield tegen Liverpool (1-2) de winnende treffer verzorgde. Inmiddels is de Nederlandse jeugdinternational uitgegroeid tot de absolute sterspeler van Leeds.

Feyenoord

De geruchten rondom Summerville zijn een hard gelag voor Feyenoord, daar de club het jeugdproduct in 2019 slechts voor 1,5 miljoen euro verkocht aan Leeds. De Stadionclub probeerde het contract van de buitenspeler lange tijd te verlengen, maar kreeg uiteindelijk nul op het rekest. Daardoor was een vertrek voor beide partijen de beste oplossing.

Afgelopen zomer werd Summerville nog hevig gelinkt aan een terugkeer naar De Kuip, maar een daadwerkelijke transfer vond uiteindelijk niet plaats. Nu lonkt een prachtige zomerse overstap naar het hoogste niveau van Engeland, waarop hij zich mogelijk gaat voegen bij landgenoten Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch.

