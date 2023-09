Liverpool wijst astronomisch bod op Salah af; onderhandelingen nog niet klaar

Vrijdag, 1 september 2023 om 13:55 • Jan Hoeksema

Ittihad Club heeft wederom een miljoenenbod gedaan op Mohamed Salah. De club uit de Saudi Pro League had volgens David Ornstein van The Athletic 100 miljoen pond, omgerekend zo'n 117 miljoen euro, plus bonussen over voor de Egyptenaar, maar Liverpool heeft het bod direct afgewezen. Voor The Redsis een verkoop van hun sterspeler onbespreekbaar, maar Ittihad wil graag verder onderhandelen.

Het bod op Salah werd donderdagavond mondeling gedaan door Ittihad, toen een bestuurder van de club in een telefoongesprek was met Liverpool-directeur Mike Gordon. Laatstgenoemde was resoluut en wees het bod direct af. Liverpool staat niet open voor een vertrek van Salah, zo maakte Gordon andermaal duidelijk. Ittihad kijkt anders tegen de mogelijke overstap aan en wil alsnog tot een deal komen.

Het is niet voor het eerst dat er over een transfer van Salah naar Saudi-Arabië wordt gesproken. Eerder deze maand berichtte dezelfde Ornstein al over interesse van Ittihad in de 31-jarige aanvaller. Ook toen wees Liverpool een bod af en gaf het aan niet te willen onderhandelen. De verwachting is echter dat Ittihad zich andermaal gaat melden voor Salah, tot onvrede van trainer Jürgen Klopp.

Salah staat sinds de zomer van 2017 onder contract op Anfield. In zes jaar tijd groeide de 88-voudig international uit tot een wereldster en werd hij onder meer twee keer Speler van het Jaar in Engeland. In totaal speelde de buitenspeler 308 wedstrijden voor Liverpool, waarin 187 keer wist te scoren en 81 assists gaf.