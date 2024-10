Liverpool verslaat Chelsea en stoot Manchester City van koppositie in Premier League

Liverpool heeft de koppositie in de Premier League heroverd. Manager Arne Slot zag zijn ploeg dankzij treffers van Mohamed Salah en Curtis Jones met 2-1 winnen van Chelsea, dat tussen de treffers van Liverpool door gelijkmaakte via Nicolas Jackson. The Reds hebben nu één punt meer dan naaste achtervolger Manchester City, dat eerder op de dag pas in blessuretijd afrekende met Wolverhampton Wanderers (1-2). Chelsea staat zesde en is drie punten verwijderd van plek vier, die momenteel in handen is van Aston Villa.

Met Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo stonden er drie Nederlanders aan de aftrap op Anfield. Dominik Szoboszlai stond op 10 achter spits Diogo Jota, die andermaal de voorkeur kreeg boven Darwin Núñez. Bij Chelsea ontbraken Mac Cucurella en Wesley Fofana wegens een schorsing, waardoor Tosin Adarabioyo en de van een blessure herstelde Reece James mochten opdraven.

Al vroeg in de wedstrijd schreeuwde Anfield om een rode kaart voor Adarabioyo, die Diogo Jota neerhaalde. De Portugees was vertrokken vanaf de middenlijn en leek op weg te kunnen naar Robert Sánchez, maar arbiter John Brooks vond geel gezien de nabijheid van andere Chelsea-verdedigers voldoende. Adarabioyo landde overigens ongelukkig op Jota, die daar zichtbaar last van had.

Halverwege de vermakelijke eerste helft, waarin Chelsea het initiatief steeds meer kwijtraakte, kreeg Liverpool een strafschop mee. Aanleiding was een lichte overtreding op Jones, die gehaakt werd door Levi Colwill. Salah pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot raak in de rechterhoek: 1-0.

Jota bleek vlak na die treffer toch niet verder te kunnen na zijn eerdere botsing met Tosin en liet zich aflossen door Darwin Núñez, die een goede indruk zou achterlaten. Vlak na de entree van de Uruguayaan leek Gakpo de 2-0 aan te tekenen, ware het niet dat de man van de assist, Salah, buitenspel bleek te hebben gestaan.

In de blessuretijd van de eerste helft veerde Anfield op toen arbiter Brooks voor de tweede keer in de wedstrijd een strafschop toekende aan Liverpool. Jones werd onderuitgehaald door de uitkomende Sánchez, maar uit de herhaling bleek dat de Spaanse goalie eerst de bal raakte. Brooks kwam derhalve terug op zijn beslissing.

De tweede helft begon spectaculair. Na een combinatie tussen Malo Gusto en Moisés Caicedo was Jackson vertrokken richting Caoimhín Kelleher. De Senegalese spits bleef koel en tekende voor zijn vijfde Premier League-treffer van het seizoen door in de korte hoek raak te schieten. De treffer werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, waar geen sprake van bleek te zijn door de linkervoet van Ibrahima Konaté: 1-1.

Liverpool ging bepaald niet bij de pakken neerzitten en herstelde voorsprong twee minuten na de treffer van Jackson. Salah liet zien nog altijd over een gouden linkerbeen te beschikken en deponeerde de bal achter de verdediging tot bij Jones, die aannam en de verre hoek vond achter de kansloze Sánchez: 2-1.

Gakpo had ook zijn naam op het scorebord kunnen krijgen, ware het niet dat de Eintovenaar wild over schoot. Chelsea speelde met minder bravoure na de snelle tegengoal van Jones en verscheen niet vaak meer voor de neus van Kelleher. De Ier zag dat ook Cole Palmer niet zijn beste dag had, met een vrije trap die over vloog en een schot dat vroegtijdig strandde. Die ene mogelijkheid komt er bijna altijd wel en dat was ook het geval voor Chelsea, maar Renato Veiga kopte van dichtbij over.