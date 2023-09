Liverpool moet blijven vrezen: nieuw megabod op Mohamed Salah is onderweg

Maandag, 4 september 2023 om 20:48 • Noel Korteweg

Ittihad Club gaat deze week nog één poging wagen om Mohamed Salah los te weken bij Liverpool. Dat melden verschillende Engelse media, waaronder Sky Sports. De 31-jarige superster van de Engelsen staat al langere tijd in de nadrukkelijke belangstelling van de Saudische club. Ittihad zag afgelopen donderdag nog een bod van 175 miljoen euro afgewezen worden door the Reds.

Liverpool wil zijn sterspeler absoluut niet laten gaan en blijft dan ook volhouden dat Salah niet te koop is. Daar neemt Ittihad echter geen genoegen mee. De club, waar onder anderen N’Golo Kanté, Fabinho en Karim Benzema spelen, wil vóór aanstaande donderdag nog één poging gaan wagen om Liverpool van gedachten te laten veranderen.

De transferwindow in de Saudi Pro League sluit donderdagavond om 23:00 uur, waardoor Ittihad nog enkele dagen de tijd heeft om Salah naar de club te halen. Hoe hoog de aanstaande aanbieding is, is vooralsnog niet bekend. Jürgen Klopp wil de 88-voudig Egyptisch international uiteraard voor Liverpool behouden. “We zijn er rustig onder. Salah is onze speler en hij wil hier spelen.”

Salah speelt sinds de zomer van 2017 voor Liverpool, dat destijds 42 miljoen euro betaalde aan AS Roma om hem los te weken. Sindsdien brak de Egyptenaar meerdere records en was hij goed voor 188 doelpunten en 81 assists in 309 wedstrijden. The Reds wonnen mede dankzij Salah zo’n beetje alles wat er te winnen valt in de laatste jaren. Liverpool zag deze zomer al Fabinho, Jordan Henderson en Roberto Firmino naar Saudi-Arabië vertrekken en zal hopen dat het daar bij blijft.