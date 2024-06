Liverpool-legende Alan Hansen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis

Liverpool heeft bekendgemaakt dat clublegende Alan Hansen (op de foto rechts) in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Wat er precies met de 68-jarige Schot aan de hand is, maakt Liverpool niet bekend.

"De gedachten en steun van iedereen bij Liverpool FC zijn bij onze legendarische voormalige aanvoerder Alan Hansen, die momenteel ernstig ziek in het ziekenhuis ligt", opent Liverpool zijn statement.

"Hansen, een verdediger van de grootste elegantie, heeft tijdens een periode van veertien jaar bij the Reds – hij kwam in 1977 over van Partick Thistle – onder meer acht landstitels, drie Europacups, twee FA Cups en drie League Cups gewonnen."

Hansen, die door zijn teamgenoten 'Jocky' werd genoemd, speelde tussen 1977 en 1991 liefst veertien jaar voor Liverpool. In die tijd won hij met zijn club de Europacup I in 1978, 1981 en 1984.

Hansen, die zich vier jaar lang aanvoerder van Liverpool mocht noemen, speelde liefst 620 duels voor de club uit de muziekstad. Daarmee staat Hansen in de top 10 van Liverpool in het klassement van meeste wedstrijden voor de club. Hansen kwam ook 26 keer uit voor de nationale ploeg van Schotland.

"De club heeft momenteel contact met de familie van Alan om onze steun te bieden in deze moeilijke tijd, en onze gedachten, wensen en hoop zijn bij Alan en de hele familie Hansen."

"We zullen te zijner tijd verdere updates verstrekken zodra we deze ontvangen, en we verzoeken dat de privacy van de familie Hansen op dit moment wordt gerespecteerd", sluit Liverpool zijn statement af.

