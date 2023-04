Liverpool komt op stoom na openingsgoal Gakpo en vermorzelt Leeds met 1-6

Maandag, 17 april 2023 om 22:53 • Rian Rosendaal

Liverpool heeft maandagavond met maar liefst 1-6 gewonnen van degradatiekandidaat Leeds United. Cody Gakpo opende voor rust de score en was daarnaast belangrijk met een assist op Mohamed Salah, die tweemaal scoorde op Elland Road. Diogo Jota wist ook tweemaal het net te vinden en voor Leeds was voormalig Feyenoorder Luis Sinisterra trefzeker. Liverpool staat op de achtste plaats in de Premier League, negen punten verwijderd van de Champions League-plaatsen.

Manager Jürgen Klopp koos voor dezelfde elf namen als tijdens het spectaculaire 2-2 gelijkspel tegen Arsenal van een week geleden. Virgil van Dijk en Gakpo hadden hierdoor basisplaatsen. Laatstgenoemde vormde samen met Salah en Jota de aanvalslinie van the Reds. Bij het tegen degradatie vechtende Leeds keerde voormalig Ajacied Rasmus Kristensen terug op de linksbackpositie. In de punt van de aanval nam Rodrigo de plaats in van de geblesseerde Patrick Bamford. Pascal Struijk had zoals het hele seizoen een basisplaats centraal achterin en Sinisterra startte op de vleugel. Crysencio Summerville kwam na rust als invaller binnen de lijnen.

Het ging redelijk gelijk op in de eerste helft met kansen voor beide doelen. Het was Liverpool dat de ban brak met nog tien minuten te spelen. Gakpo kon van dichtbij simpel binnentikken na goed voorbereidend werk van Trent Alexander-Arnold. De bezoekers hadden de smaak te pakken en verdubbelden nog voor het rustsignaal de voorsprong. Na een snelle counter gaf Jota de bal mee aan Salah, die vanaf de linkerkant van het strafschopgebied raak wist te schieten met een harde knal in de bovenhoek. Een flinke opsteker voor Liverpool en een enorme domper voor Leeds.

Kort na rust leek de spanning terug te keren. Ibrahima Konaté liet zich de bal ontfutselen door Sinisterra, die de uitkomende Alisson Becker verschalkte in de rechterbenedenhoek: 1-2. De opleving van Leeds was echter van korte duur. Slechts vijf minuten later was Jota trefzeker met een knal van buiten de zestien in de benedenhoek, na een slimme steekbal van Curtis Jones. Na ruim een uur spelen was alle hoop bij Leeds definitief verdwenen. Gakpo gaf in de zestien gelijk mee aan Salah, die de bal vervolgens in de verre hoek krulde: 1-4. In de slotfase scoorde Jota opnieuw met een knal van buiten het penaltygebied en invaller Darwin Núñez pikte ook een goal mee na een goede voorzet van Alexander-Arnold.

