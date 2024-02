Liverpool heeft koppositie alweer terug op dag van mijlpalen op Anfield

Liverpool heeft de aanval van Manchester City op de eerste plaats in de Premier League afgeslagen. Het elftal van manager Jürgen Klopp won zaterdag, zij het moeizaam, met 3-1 van nummer negentien Burnley. Liverpool staat nu twee punten (54 om 52) boven Manchester City, al hebben the Citizens een duel minder gespeeld. Er waren overigens 59,896 toeschouwers aanwezig op Anfield, een nieuw competitierecord.

Virgil van Dijk, die zijn 250ste duel in de Premier League speelde, had een basisplaats bij Liverpool, met Cody Gakpo en Ryan Gravenberch als bankzitters. De vorige week tegen Arsenal blunderende Alisson Becker was ziek en werd vervangen door Caoimhín Kelleher. De eveneens zieke Joe Gomez werd afgelost door Jarell Quansah. Darwin Núñez werd voorin geflankeerd door Diogo Jota (rechts) en Luis Díaz (links). Mohamed Salah ontbrak nog vanwege zijn deelname met Egypte aan de Afrika Cup.

Liverpool kon in de beginfase niet echt een vuist maken tegen Burnley, dat gegroepeerd verdedigde en redelijk eenvoudig stand hield op Anfield. Enigszins uit het niets stond de degradatiekandidaat, getraind door Vincent Kompany, op achterstand. Een corner vanaf rechts ging voorbij aan doelman James Trafford, waardoor Jota vrij simpel kon binnenkoppen: 1-0.

Burnley, dat de punten hard nodig heeft in de strijd tegen degradatie, rechtte de rug en poetste de achterstand nog voor rust weg. Dara O'Shea torende boven iedereen uit en verwerkte een hoekschop vanaf rechts op prachtige wijze tot doelpunt. Een gelijke stand dus halverwege voor Liverpool, dat wist dat titelconcurrent Manchester City met 2-0 had gewonnen van Everton.

Liverpool schoot niet direct uit de startblokken in de tweede helft, maar toch gaf het scorebord na 51 minuten 2-1 aan. Een voorzet van Harvey Elliott werd van dichtbij op een kundige manier binnengekopt door Díaz. Er volgde een check bij de VAR vanwege een vermeende overtreding van Alexi MacAllister en eventueel buitenspel van Elliott. De goal van the Reds werd echter niet geschrapt.

De thuisclub kwam tussen de 63ste en 66ste minuut tot tweemaal goed weg. Datro Fofana schoot na slecht verdedigen van Liverpool naast en schoof de bal enkele minuten later alleen voor Kelleher net langs de verkeerde kant van de paal. Aan de andere kant waren goede kansen niet besteed aan Jota, Van Dijk en Quansah.

Liverpool gooide het duel ruim tien minuten voor tijd in het slot. Na een afgeslagen corner kwam de bal terecht bij Elliott, die Núñez op maat bediende. De spits zag zijn fraaie kopbal in de rechterhoek verdwijnen: 3-1. Klopp liet in de slotfase Gakpo nog even meedoen bij Liverpool, dat zich dus weer koploper in de Premier League mag noemen en nu dertig duels op rij ongeslagen is op Anfield.

Zie jij Liverpool kampioen worden? Ja Nee Stem Zie jij Liverpool kampioen worden? Ja 57% Nee 43% Totaal aantal stemmen: 164 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties