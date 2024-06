Liverpool en drie andere PL-clubs hebben interesse in Lutsharel Geertruida

Lutsharel Geertruida gaat naar alle waarschijnlijkheid Feyenoord deze zomer verlaten. De verdediger heeft wederom een uitstekend seizoen achter de rug en staat in de belangstelling van meerdere clubs uit de Premier League, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Het AD meldt dat er nog geen officieel bod is binnengekomen bij Feyenoord, maar dat er wel volop interesse is in de diensten van Geertruida vanuit clubs uit diverse Europese topcompetities.

Liverpool, Tottenham Hotspur, Newcastle United en West Ham United jagen allen op de handtekening van Geertruida. Ook wordt gemeld dat er clubs uit Frankrijk en Duitsland de verdediger volgen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Geertruida beschikt in De Kuip nog over een contract tot de zomer van 2025, waardoor zijn transferwaarde een stukje lager zal zijn dan vorige zomer, toen een transfer naar RB Leipzig op de slotdag van de transferperiode afketste.

Feyenoord wilde vorig jaar zomer volgens De Telegraaf rond de 33 miljoen euro ontvangen voor Geertruida, maar Leipzig wilde niet verder gaan dan 29 miljoen euro. “Dat Leipzig het daarop heeft laten klappen doet pijn bij de speler en daardoor zal Geertruida niet meer opnieuw met de Duitsers om de tafel gaan als de transfer van een andere verdediger alsnog mislukt”, schreef De Telegraaf destijds.

Momenteel bereidt Geertruida zich met het Nederlands elftal voor op het EK in Duitsland, waardoor een definitieve beslissing pas na het eindtoernooi zal vallen. Binnen Feyenoord gunt iedereen hem een mooie stap, zo werd al bekend.

In gesprekken met de nieuwe beoogde trainer Brian Priske is in elk geval duidelijk gemaakt dat als de Deen inderdaad de opvolger van Arne Slot wordt in Rotterdam, hij niet over Geertruida zal kunnen beschikken.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties