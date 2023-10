Liverpool dankzij dubbelslag Salah weer aan kop in de Premier League

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 15:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:38

Liverpool heeft de Merseyside Derby zaterdagmiddag in zijn voordeel beslecht. De ploeg van manager Jürgen Klopp was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Everton, dat in de eerste helft met tien man kwam te staan na een rode kaart voor Ashley Young. Mohamed Salah bezorgde the Reds in de tweede helft met een dubbelslag de volle buit. Door de overwinning mag Liverpool zich in ieder geval tijdelijk koploper van de Premier League noemen.

Klopp kon tijdens de derby nog geen beroep doen op Cody Gakpo. Ryan Gravenberch en Virgil van Dijk hadden daarentegen wel een basisplaats. Gravenberch kreeg op het middenveld de voorkeur boven Harvey Elliott. Bij Everton moest Arnaut Danjuma weer genoegen nemen met een plek op de bank. Jarrad Branthwaite, die vorig seizoen door PSV gehuurd werd van Everton, begon in het hart van de defensie van the Toffees.

Liverpool had in het eerste bedrijf het betere van het spel. Tot echte uitgespeelde mogelijkheden kwamen the Reds alleen amper. Zo schoot Luis Díaz na een vlotlopende aanval net over en zeilden afstandsschoten van Salah en Trent John Alexander-Arnold eveneens over de lat.

Everton beperkte zich vooral tot verdedigen en kon vanaf tien minuten voor rust eigenlijk ook niet anders meer dan de defensieve rijen zo goed mogelijk gesloten houden doordat Young tegen zijn tweede gele kaart van de wedstrijd aanliep. De ervaren verdediger was andermaal te laat met een tackle op Díaz, waarop scheidsrechter Craig Pawson besloot Young van het veld te sturen.

De ploeg van Klopp was vroeg in de tweede helft dicht bij de openingstreffer, echter wist James Tarkowski zichzelf voor doelpogingen van Salah en Gravenberch te gooien. Doordat grote kansen vervolgens uitbleven, besloot Klopp onder meer Darwin Núñez en Elliot binnen de lijnen te brengen. Laatstgenoemde verving Gravenberch.

Pawson beleefde al met al een uiterst lastige tweede helft als scheidsrechter. Zo werd Ibrahima Konaté een tweede gele, en dus rode kaart bespaard nadat hij Beto licht vastpakte. Klopp begreep dat hij zwijnde en wisselde zijn verdediger direct voor Joël Matip. The Reds schreeuwden luttele minuten later tevergeefs om een strafschop toen Díaz in het zestienmetergebied onderuit ging na een tackle van Nathan Patterson.

Het thuispubliek vroeg andermaal om een penalty op het moment dat Michael Keane overduidelijk hands in eigen strafschopgebied maakte. Pawson weigerde in eerste instantie de bal op de stip te leggen, maar kwam na het zien van de VAR-beelden terug op zijn besluit. Salah bleef vanaf elf meter koel door feilloos raak te schieten: 1-0. Met Danjuma als invaller binnen de lijnen hoopten de bezoekers nog een punt uit het vuur te slepen, echter gooide Salah het duel diep in blessuretijd op aangeven van Núñez definitief in het slot.