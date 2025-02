Liverpool-coach Arne Slot hoort behoorlijk fikse straf na rode kaart tegen Everton

Arne Slot is voor twee wedstrijden geschorst na zijn rode kaart tegen Everton, zo heeft de FA donderdag bekendgemaakt. De Nederlandse manager werd na afloop van de verhitte Merseyside derby weggestuurd door scheidsrechter Michael Oliver.

De woede van Slot had alles te maken met de hele late gelijkmaker van James Tarkowski. De Engelsman schoot de bal in minuut 90+8 fraai tegen de touwen, maar daarvoor vond een vermeende duwfout plaats op Ibrahima Konaté.

De VAR checkte het doelpunt langdurig, maar uiteindelijk werd Oliver in het gelijk gesteld en zodoende vond het doelpunt 'gewoon' zijn doorgang. Door de late remise is het gat van Liverpool met naaste belager Arsenal zeven punten.

Slot zou 'agressieve, beledigende of kwetsende taal' hebben uitgeslagen richting de scheidsrechter van dienst en dus is hem een straf van twee wedstrijden opgelegd, een tamelijk forse sanctie.

Door zijn schorsing mist Slot de duels met Wolverhampton Wanderers en Aston Villa. Sipke Hulshoff kreeg bovendien een rode kaart en zal vermoedelijk dus in ieder geval het treffen met Wolves missen, al heeft de Engelse voetbalbond daar nog niets over gecommuniceerd.

Zodoende kan John Heitinga zich plots opmaken voor een Premier League-debuut als manager. Als extra rechterhand van Slot is hij in principe de aangewezen man om the Reds tegen Wolves te leiden.

Slot is er wel weer bij als Liverpool het opneemt tegen Manchester City, vier dagen nadat het lastige uitduel bij Aston Villa op het programma staat.