Liverpool boekt mede dankzij ongelukkige momenten Blind en Van de Beek zesde CL-zege

Liverpool heeft ook zijn zesde Champions League-wedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg van manager Arne Slot speelde voor de verandering eens niet overtuigend, maar won wel van Girona: 0-1. Donny van de Beek speelde een ongelukkige hoofdrol door de strafschop te veroorzaken waaruit Mohamed Salah voor de enige treffer van de wedstrijd tekende. Liverpool is nu zeker van een plek in de achtste finales, terwijl Girona zo goed als klaar is in Europa na de competitiefase.

Er stonden in totaal vijf Nederlanders aan de aftrap in Estadio Municipal de Montilivi. Daley Blind, Donny van de Beek en Arnaut Danjuma startten bij Girona, terwijl Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch aan de aftrap stonden bij Liverpool. Bij the Reds keerde Alisson Becker terug onder de lat na een periode van blessureleed. Caoimhín Kelleher belandde derhalve op de bank.

Liverpool begon dominant aan de wedstrijd, waarin het bijna een vroege voorsprong te pakken had. Een scherpe hoekschop van Andrew Robertson bereikte het hoofd van Joe Gomez, die Paulo Gazzaniga tot een knappe redding dwong. De doelman van Girona moest even later opnieuw in actie komen, toen Darwin Núñez op aangeven van Gravenberch een schot richting de korte hoek loste.

Girona loerde op de counter en kreeg daaruit plots een enorme mogelijkheid. Een scherpe voorzet vanaf links van Miguel Gutiérrez belandde perfect voor de voeten van Blind, die aan de aandacht van Van Dijk was ontsnapt. De centrumverdediger maaide volledig langs de bal en liet zo na om de thuisploeg op een vroege voorsprong te zetten. Het moment gaf wel het nodige vertrouwen aan Girona, dat balvaster werd en steeds meer aan aanvallen dacht.

Gutiérrez bevond zich even later zelf in scoringspositie. De Spaanse vleugelverdediger probeerde het met een harde knal, die onschadelijk werd gemaakt door de Alisson. Het was een vermakelijke eerste helft, waarin beide ploegen voor een treffer gingen. Het leverde de nodige counteraanvallen op, en met name Girona werd daar dreigend uit. Zo stuurde Yaser Asprilla richting de bovenhoek, waarin Alisson net op tijd bij zat.

Na een uur spelen veroorzaakte Van de Beek een ongelukkige strafschop. De Nijkerkervener ging op de schoen staan van Luis Díaz, wat voor arbiter Benoît Bastien, na een blik op het VAR-scherm, genoeg was om de bal op de stip te leggen. Salah pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot raak in de linkerhoek: 0-1.

Ondanks de minimale achterstand werd duidelijk dat de tegentreffer een mokerslag was voor Girona, waar het vertrouwen flink minder was dan voor rust. Liverpool bleef ondertussen ver onder zijn gebruikelijke niveau spelen, maar dat deerde de ploeg van Slot niet.