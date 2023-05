Liverpool bijna persoonlijk rond en lijkt wereldkampioen te kunnen verwelkomen

Liverpool nadert een persoonlijk akkoord met Alexis Mac Allister. Dat meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano zaterdagavond. Romano meldde vorige maand al dat the Reds samen met Manchester United streden om de handtekening van de 24-jarige Argentijn van Brighton & Hove Albion. Het lijkt er nu dus op dat Liverpool die strijd gaat winnen.

“De deal is nog niet rond, een aantal details moet nog besproken worden”, laat Romano weten op Twitter. “Met Brighton zullen er geen problemen zijn. Er is me verteld dat er al een bedrag is vastgesteld waarvoor hij Brighton in juni mag verlaten.” Twee weken geleden liet de transfermarktexpert al weten dat Liverpool Mac Allister op de hoogte had gesteld van het financiële aanbod. “Het gevoel blijft dat Alexis honderd procent zeker vertrekt bij Brighton en dat dat al snel bekend wordt. In mei of juni”, voegde hij daaraan toe.

?? Personal terms are almost agreed between Liverpool and Mac Allister — after project presented in April. #LFC Deal not done yet, there are still details left — Pochettino appreciates him. ?? No issues with Brighton — been told there’s fixed price for Alexis’ exit in June. pic.twitter.com/8EmOXUa0Ve — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2023

Mac Allister, die afgelopen winter het WK won met Argentinië, ligt nog tot medio 2025 vast bij Brighton. Manchester United was dus ook geïnteresseerd, maar het was al niet zeker in hoeverre the Mancunians serieus kans maakten op zijn komst, daar het onzeker is of de club komende zomer fors in de selectie mag investeren. Ook Chelsea wilde hem graag inlijven, maar de Londense club geeft andere transfers prioriteit en zette de komst van Mac Allister daarom al eerder uit het hoofd.

Dit seizoen kwam Mac Allister tot dusver 37 keer in actie voor Brighton, waar hij sinds 2019 onder contract staat. Hij wist in deze optredens in totaal twaalf doelpunten te maken en twee assists af te leveren. Ook voor het Argentijnse elftal was hij van belang tijdens het WK in Qatar van afgelopen winter. De middenvelder scoorde in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Polen en gaf een assist in de finale tegen Frankrijk.