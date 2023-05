Liveblog: lees alles terug over de persconferentie van Brands en Stewart

Woensdag, 24 mei 2023 om 15:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:48

Ruud van Nistelrooij is niet langer trainer van PSV, zo maakten de Eindhovenaren woensdagmiddag bekend. Aanleiding zou de onrust zijn die onlangs naar buiten is gebracht door De Telegraaf. Van Nistelrooij was bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij PSV en staat momenteel tweede. Hij won de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal, maar maakt het seizoen dus niet af. Om 16.00 uur geeft de directie van PSV middels een persconferentie nadere toelichting. Via dit liveblog van Voetbalzone hoef je niets te missen en volg je de laatste ontwikkelingen.

16.34 uur: Directie was verrast door besluit van Van Nistelrooij

"Je gaat uit elkaar met een goede intentie. Ik had totaal niet het gevoel dat het gesprek verkeerd afgelopen was; het tegenovergestelde juist", geeft Brands aan. "Ruud is wel iemand die dingen laat bezinken en er dan op een ander moment op terugkomt. Dat doet Ruud wel vaker, maar dit zagen we allebei niet aankomen."

16.32 uur: Stewart voelde zich voor het blok gezet door Van Nistelrooij

"Ik heb wel een aantal vraagjes gesteld aan Ruud, maar nogmaals: hij was zeer vastberaden in zijn besluit. Het ging ook snel in een paar minuten", aldus Stewart. "Ruud wilde vijf minuten later de spelers inlichten. Dan voel je je wel voor het blok gezet, ja. We hebben heel veel gesprekken met elkaar gevoerd in de afgelopen periode. Als je zo uit elkaar gaat gisteravond, en je wordt dan zo verrast vanmorgen, dan is dat niet leuk. Ik kan niet zeggen dat hij een duidelijke reden heeft gegeven. Het ging niet over steun uit directie, hij voelde geen draagvlak meer."

16.30 uur: voelde Van Nistelrooij zich 'verraden' door de spelers?

Brands: "Dat denk ik niet, omdat er bij ons nooit iets is binnengekomen als verraad. Dat het is uitgelekt is wel een kwalijke zaak, maar ik denk niet dat dit vanuit de spelers is gekomen. De intentie is altijd geweest om dingen te verbeteren en niet om afscheid te nemen."

16.28 uur: Brands over de spanningen in de PSV-staf

"Twee assistenten zijn gestopt, dan ga je daarover praten met de hoofdtrainer", geeft Brands aan.

"Dat lijkt me logisch. Als er spelers ook dingen signaleren, dat er spanningen zijn in de staf, dan proberen we dat op te lossen. Je gaat zeker niet proberen om dat tijdens het seizoen op de spits te drijven: je probeert het seizoen zo goed mogelijk te beëindigen, om de problemen vervolgens op te lossen. Dat is ook waar wij over in gesprek waren. Ik denk dat het niet netjes is om over de interne gesprekken alles te delen. Het ging over samenwerking en voor mij was wel een signaal om daarover te praten."

16.25 uur: Spelers van PSV zouden niet enkel hebben geklaagd

Brands gaat in op de berichtgeving van De Telegraaf dat een zestal spelers bij de directie hun onvrede over Van Nistelrooij zouden hebben uitgesproken. "De spelers hebben niet geklaagd, maar maakten zich zorgen over het afscheid van andere stafleden. Ze zagen spanning binnen de staf. Het was niet zo dat het alleen maar klagen was, dat was niet aan de orde. De intentie van de mensen rond Ruud was absoluut positief. We wisten dat hij een beginnende trainer is en dat hij weleens ergens tegenaan kon lopen, maar de intentie was om het met elkaar op te lossen."

16.20 uur: 'het lekken van gesprekken tussen spelers en directie is heel vervelend'

"We gaan niemand iets kwalijk nemen, maar je gaat wel kijken naar wat je probeert te creëren met elkaar", laat Stewart weten. "We willen een veilige omgeving, waarin je dingen veilig kan bespreken. Dat het naar buiten is gekomen, is wel heel vervelend."

16.19 uur: Brands wilde de onrust bij PSV niet te groot maken

Brands heeft niet besloten om publiekelijk voor zijn trainer te gaan staan. "Nee, dan denk ik dat je de verhalen groter maakt dan ze zijn. We vonden wel dat we iets moesten doen, daarom hebben we dat gesprek gehad. We wilden ervoor zorgen dat er maar een focus was en dat was de wedstrijd tegen AZ. Ik kan me niet voorstellen dat Ruud ooit het gevoel heeft gehad dat wij als directie niet achter hem stonden."

16.14 uur: wie moet Van Nistelrooij opvolgen?

'Het is zo vers, daar hebben we nog niet over nagedacht", aldus Brands. "We waren alleen maar bezig met hoe gaan we de dingen oplossen mét Ruud, we hebben nooit gesproken over het volgende seizoen zonder Ruud."

16.06 uur: Stewart over mededeling Van Nistelrooij

"Zijn mededeling was vrij kort", aldus Stewart. "Hij zei dat hij per direct zou stoppen. We hebben daar heel kort over gesproken. Ik heb hem gevraagd of dit wel het juiste was om te doen en of hij dit besproken had, omdat we gisteren anders uit elkaar waren gegaan. Die mededeling van Ruud was vrij kort en je kon ook zien dat hij daarin vastberaden was."

16.04 uur: clubleiding sprak zijn steun in Van Nistelrooij uit

Brands: "Waarom wij als clubleiding hem niet het gevoel konden en wilden geven dat we voor de volle honderd procent achter hem stonden? Dat hebben we zeker wél gegeven. Ik kan me niet voorstellen dat Ruud vindt dat wij niet alles geprobeerd hebben om met hem verder te gaan. Als je de afgelopen weken alleen maar in gesprek bent over hoe de staf er volgend jaar uit gaat zien en welke spelers we wel of niet gaan aantrekken, dan is er binnen de club niemand bezig geweest om niet verder te gaan met Ruud."

16.02 uur: Stewart verrast door beslissing Van Nistelrooij

Technisch directeur Earnest Stewart was verrast door het besluit van Ruud van Nistelrooij. "Gisteren was Ruud bij mij, zoals dat wel vaker gebeurt. We hebben een gesprek gehad, waarin we afgesproken hebben om de beslissing over het weekend heen te tillen. Vanochtend toen ik op de club kwam zat ik op kantoor en kwam Ruud langs. Hij heeft me verrast met de boodschap dat hij per direct zou gaan stoppen."

"Als je verrast wordt ben je meteen bezig om alles zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Ruud heeft de spelersgroep en de staf ingelicht, waarna ik ook met de spelersgroep en staf heb gesproken. Ik heb Fred gevraagd om aanstaande zondag op de bank te zitten, in een moeilijke tijd voor PSV."

16.00 uur: Marcel Brands geeft tekst en uitleg

Algemeen directeur Marcel Brands neemt als eerste het woord. "Welkom op deze niet leuke bijeenkomst. We zijn vanochtend verrast door de mededeling dat Ruud per direct stopt als hoofdcoach van PSV. Afgelopen weken zijn er een aantal gesprekken geweest met Ruud over een aantal interne zaken. Om een misverstand te voorkomen: wij hebben de spelersgroep verwezen naar de trainer."

"Gister hebben we op verzoek van Ruud nog een gesprek gevoerd. In onze ogen was dat een goed gesprek, waarin we tot de conclusie kwamen om vandaag gezamenlijk de selectie toe te spreken, zodat de volledige focus op de wedstrijd van AZ zou gaan. Dat de problemen die erkend waren voor na het seizoen waren en welke oplossingen we dan konden we vinden. Daar wil ik het vooralsnog bij laten."

15.20 uur: withete Xavi Simons reageert op vertrek van Van Nistelrooij

Volgens Voetbal International-journalist Marco Timmer was Xavi Simons 'des duivels' dat zijn naam in een krant genoemd werd in relatie tot de onvrede over Van Nistelrooij. De Telegraaf meldde eerder dat er door een zestal spelers, onder wie aanvoerder Luuk de Jong en topscorer Simons, klachten over de vertrokken trainer waren neergelegd bij de directie. Simons laat op social media echter weten Van Nistelrooij dankbaar te zijn.

15.15 uur: ‘crisis compleet bij PSV: na Ruud van Nistelrooij wil ook Walter Benítez weg’

Walter Benítez wil deze zomer wegens ‘persoonlijke redenen’ vertrekken bij PSV, zo meldt verslaggever Mounir Boualin van FCUpdate. Het nieuws volgt vrijwel direct nadat bekend werd dat Ruud van Nistelrooij de Eindhovenaren heeft verlaten omdat hij geen steun meer voelde vanuit de clubleiding. PSV probeert Benítez te behouden.

14.00 uur: emotionele Van Nistelrooij vertrekt na 'giftige pijl' uit spelersgroep

Volgens journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad ontstond er bij PSV een onwerkbare situatie, nadat het verhaal naar buiten was gekomen dat er door een zestal spelers klachten over de trainer zijn neergelegd bij de directie. Betrokkenen typeren dit als ‘PSV-onwaardig’. Dat informatie vanuit een vertrouwelijk overleg tussen spelers en directie - vermoedelijk via een tussenpersoon - terecht is gekomen bij een krant (De Telegraaf, red.) zou naar verluidt door Van Nistelrooij zeer hoog zijn opgenomen.

13.20 uur: Van Nistelrooij stopt per direct als trainer van PSV

"Ruud van Nistelrooij heeft woensdagochtend bekend gemaakt te vertrekken bij PSV", schrijft de club op de website. "Na verschillende gesprekken over interne zaken die de afgelopen weken werden gevoerd, vond dinsdagavond een gesprek plaats tussen de directie en Van Nistelrooij. Daarin werd besloten de focus op de wedstrijd van aanstaande zondag tegen AZ te houden en na het seizoen verder te praten."

Van Nistelrooij heeft woensdagochtend kenbaar gemaakt dat er in zijn ogen te weinig draagvlak is bij PSV. "Dit legde hij direct daarna ook uit aan de spelersgroep en staf. Aanstaande zondag neemt Fred Rutten, op verzoek van de directie, tijdelijk zijn rol als hoofdtrainer over. PSV betreurt Van Nistelrooij zijn besluit en is dankbaar voor het winnen van de Johan Cruijff Schaal en de TOTO KNVB Beker dit seizoen en hoopt het voetbaljaar af te sluiten met het behalen van de tweede plaats."