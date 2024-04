Liveblog huldiging Feyenoord: Geertruida en fans zingen nummer over Arne Slot

Feyenoord wordt maandag gehuldigd vanwege de winst van de TOTO KNVB Beker. Een 1-0 overwinning op NEC was zondagavond in de finale voldoende voor de ploeg van trainer Arne Slot. Verwacht wordt dat de selectie van Feyenoord rond 12.00 uur op de Binnenrotte, het plein bij de Martkhal, verschijnt. Via dit liveblog van Voetbalzone hoef je niets te missen en volg je de laatste ontwikkelingen.

12.33 uur: de huldiging zit erop; Geertruida met uitsmijter

De trainer wordt ter afsluiting nog toegezongen. Geertruida begint: "Arne Slot die moet blijven, oh-oh-ohho-hoooo." Het publiek doet uiteraard ook mee.

12:30 uur: Slot richt zich tot Quilindschy Hartman

Het einde van de huldiging komt in zicht, maar Slot heeft nog een boodschap voor Quilindschy Hartman. "Jullie hebben iedereen gehuldigd. Aanstaande woensdag wordt hij geopereerd, daardoor kan hij er niet bij zijn." Vervolgens start het liedje van Hartman "Het begon op Varkenoord. Bij de club die hij support. Hij is voor niemand bang... Quilindschy Hartman"

12.27 uur: Lee Towers zingt zijn 'You'll Never Walk Alone'

"Waar is Lee?", vraagt Slot zich af, waarna de volkszanger terugkeert op het podium. You'll Never Walk Alone gaat klinken.

12.20 uur: Geertruida steelt de show

Waar Slot de microfoon eerst nog uit de handen van Geertruida griste, mag de verdediger nu alsnog zijn rapkunsten tonen. Hij laat iedereen zwaaien, waarna het 'Komen wij uit Rotterdam? Ken je dat niet horen dan?' wordt ingezet. Heerlijke beelden!

12.16 uur: Trauner zingt samen met uitzinnige supporters

Gernot Trauner pakt zijn moment. De Oostenrijkse centrumverdediger zingt samen met de duizenden fans het Feyenoord-lied 'Overal waar jij gaat, gaan wij met jou mee'.

12.08 uur: spelers poseren trots met de beker

Een voor een laten de spelers de trofee zien aan het publiek op de Binnenrotte. Lutsharel Geertruida pakt de microfoon op te gaan rappen, maar op dat moment grijpt Slot in. Het is nu de beurt aan Timon Wellenreuther om naar voren te komen.

12.05 uur: selectie toegejuicht door duizenden fans

De Feyenoord selectie wordt op dit moment gehuldigd. Op het podium op de Binnenrotte in het centrum van de stad wordt de bekerwinnaar toegejuicht en gezonden door vele duizenden dolenthousiaste fans. Veel fans stonden al uren voor de huldiging voor de poort. De huldiging is via onderstaande stream live te volgen.

12.00 uur: Aboutaleb spreekt selectie toe; Lee Towers treedt op

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft de spelers van Feyenoord inmiddels toegesproken. Hij sprak in de bibliotheek van Rotterdam klare taal. "In het buitenland vertel ik altijd dat Rotterdam drie pilaren heeft. We hebben die hele grote haven. We hebben die geweldig, mooie Maas. Die kronkelend door de stad gaat. En ontegenzeggelijk: de belangrijkste pilaar is toch Feyenoord. Fans van Feyenoord kom je overal ter wereld tegen." Lee Towers zingt het aanwezige publiek inmiddels toe.

11.15: selectie Feyenoord aangekomen op Binnenrotte

De bus met spelers en technische staf is aangekomen op de Binnenrotte. Voor de selectie was het een korte nacht, aangezien het feest na de bekerwinst in de Harbour Club tot in de late uurtjes duurde. Om 12.00 uur komt de selectie het podium op.

Huldiging live via ESPN en RTV Rijnmond

Niet in de gelegenheid om zelf naar de Binnenrotte te komen? De huldiging van Feyenoord is live te volgen via TV Rijnmond en ESPN (via kanaal 1 en op YouTube).

11.00: Ahmed Aboutaleb legt uit Feyenoord niet op de Coolsingel wordt gehuldigd

In gesprek metlegt burgemeester Aboutaleb waarom Feyenoord maandagmiddag niet op de Coolsingel, maar op Binnenrotte wordt gehuldigd. "Iedereen die verstand heeft van dit soort evenementen, heeft mij verzekerd dat er maandag zo'n dertig- tot veertigduizend mensen op de huldiging zullen afkomen. Als dat het geval is, dan is de Coolsingel half leeg. Dat staat echt heel stom, vandaar dat we hiervoor hebben gekozen."

10.45: Binnenrotte stroomt vol

08.45: de hekken op de Binnenrotte zijn open

Een kwartier voor de officiële openingstijd van 09.00 uur zijn de eerste supporters al gefouilleerd en toegelaten door de hekken bij de ingang aan de Meent. Het feest begint pas over drie uur, maar enthousiaste fans zijn er vroeg bij om de beste plaatsen op het plein te bemachtigen.

Feyenoord vierde feest met Broederliefde

Tot in de kleine uurtjes werd er zondagavond door de selectie van Feyenoord feest gevierd in de Harbour Club onder het genot van een optreden van hiphopgroep Broederliefde. Ook trainer Arne Slot genoot zichtbaar van het feestje.

07.00: eerste fans staan klaar

Sommige supporters zijn wel enorm vroeg opgestaan om een mooi plekje te bemachtigen op de Binnenrotte. "Ik wil helemaal vooraan staan om een glimp op te vangen van de selectie van Feyenoord", vertelt een supporter die al uren voor de opening van de Binnenrotte in de rij staat", tegenover. Hij is zeker niet de enige.

