Live meepraten in de EK-kwalificatie: Jong Oranje - Jong Georgië

Jong Oranje neemt het maandagavond in de EK-kwalificatie op tegen de leeftijdsgenoten van Georgië. Indien de manschappen van Michael Reiziger níét verliezen, zijn ze geplaatst voor het eindtoernooi in Slowakije van 2025. Het treffen vindt plaats in Stadion De Koel van VVV Venlo en wordt afgetrapt om 20:00 uur. Onder dit artikel kan je meepraten over de wedstrijd.

Opstelling Jong Oranje: Owusu-Oduro; Rensch, Flamingo, Baas, Maatsen; Proper, Regeer, Milambo; Manhoef, Emegha, Van Bommel.

Opstelling Jong Georgië: Kharatishvili; Zurabiani, Ugrekhelidze, Khvadagiani, Mamatsashvili; Gagnidze, Odisharia, Lominadze; Mamageishvili, Kvernadze, Mamageishvili.