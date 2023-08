Linksbuiten transfervrij naar Nederland na aflopen contract bij Arsenal

Woensdag, 9 augustus 2023 om 21:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:08

ADO Den Haag heeft zich versterkt met Joel Ideho, zo meldt de club woensdagavond via de officiële kanalen. De twintigjarige linksbuiten komt transfervrij over van Arsenal en heeft zijn handtekening onder een tweejarige verbintenis in het Bingoal Stadion gezet.

Ideho, is een getalenteerde jonge voetballer, die bij voorkeur op de linksbuiten positie speelt. De afgelopen drie seizoenen kwam hij uit voor de opleidingsploegen van Arsenal. Voordat hij de stap naar Londen maakte, doorliep hij een deel van de jeugdopleidingen van Ajax en Willem II. ADO schrijft op de clubsite dat hij een ‘zeer welkome versterking op de flanken is’.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Technisch Directeur van ADO Den Haag, Joris Mathijsen, is enthousiast over de nieuwe aanwinst: “We zijn blij om Joel hier te mogen verwelkomen. Zijn potentie als buitenspeler past bij onze club en en sluit aan bij onze visie voor de toekomst van ADO Den Haag. We geloven dat Joel, met zijn specifieke kwaliteiten, belangrijk kan zijn in het systeem dat wij graag willen spelen.”

Ideho zelf is eveneens opgetogen over zijn nieuwe uitdaging bij ADO Den Haag: “Ik kijk ernaar uit om de kans die bij ADO Den Haag voor me ligt, met beide handen aan te grijpen. Ik ben vastbesloten om mezelf hier te bewijzen in het eerste elftal.”