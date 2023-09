Ligt toekomst Modric elders in Europa? ‘Gaan er alles aan doen om hem te halen’

Zaterdag, 16 september 2023 om 11:26 • Bart DHanis

Dinamo Zagreb gaat komende winter alles op alles zetten om Luka Modric terug naar Kroatië te halen, zo heeft voorzitter Vlatka Peras gezegd in een interview met Index.hr. De enkelvoudig winnaar van de Ballon d’Or beschikt bij Real Madrid over een aflopend contract, waar Zagreb graag gebruik van wil maken.

“Natuurlijk ga ik hem bellen”, stelt de voorzitter van de Kroatische recordkampioen. “Hij beschikt over een aflopend contract, waarom zou Dinamo hem niet terug willen?" Modric begon zijn voetbalcarrière in de Kroatische hoofdstad, waar hij in totaal 95 duels in de hoofdmacht speelde. Hij kwam tot 32 doelpunten en 21 assists, alvorens hij in 2008 voor 22 miljoen euro naar Tottenham Hotspur vertrok.

‘Ik kan niet zeggen dat ik constant contact met Modric heb, maar ik ken zijn familie goed”, gaat Peras verder. “Het zou voor hem logisch zijn om zijn loopbaan hier bij Dinamo af te sluiten. Dus waarom zouden we het niet proberen? We gaan er alles aan doen om het te laten gebeuren, maar of het ook genoeg zal zijn, dat moeten we nog maar zien.” Modric is inmiddels 38. Afgelopen zomer toonde veel Saudi-Arabische clubs interesse in zijn diensten, maar hij koos voor een langer verblijf in Madrid.

Modric transfereerde in 2012 naar Real. In de Spaanse hoofdstad groeide de Kroatische middenvelder uit tot een van de beste voetballers van zijn generatie. Hij legde met de Koninklijke beslag op vijf Champions League-titels en werd drie keer kampioen van Spanje. Modric is daarnaast 168-voudig international van Kroatië. Met zijn land wist hij in 2018 de finale van het WK te bereiken. Tegen Frankrijk ging Kroatië echter met 4-2 onderuit.