Lewandowski haalt na Messi en Ronaldo als derde ooit fantastische Champions League-mijlpaal

Robert Lewandowski heeft dinsdagavond een fantastische mijlpaal bereikt in de Champions League. De 36-jarige spits van FC Barcelona profiteerde van een fout van Stade Brest-keeper Marco Bizot en maakte daarna zijn jubileumdoelpunt vanaf elf meter.

In de tiende minuut van de wedstrijd verstuurde Pedri een boogballetje op Lewandowski, die de bal op de borst controleerde. Bizot duwde de Poolse spits daarna in de rug, waarna een penalty werd toegekend aan Barcelona.

Lewandowski schoot de strafschop na zijn kenmerkende hupje in de andere hoek dan die Bizot koos: 1-0.

Het betekent voor Lewandowksi zijn honderdste doelpunt in het Champions League-toernooi. De spits van Barcelona had daarvoor 125 wedstrijden in het miljardenbal nodig.

Lewandowski is pas de derde speler ooit die de mijlpaal bereikt. Cristiano Ronaldo staat na 183 optredens op 140 goals in de Champions League. Daarachter staat Lionel Messi met 129 doelpunten in 163 duels op plek twee.

De top tien wordt overigens gecompleteerd door Karim Benzema (90 goals), Raúl (71), Ruud van Nistelrooij (56), Thomas Müller (54), Thierry Henry (50), Alfredo Di Stéfano (49) en Kylian Mbappé (49).