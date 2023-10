Legia hoort straf na misdragingen fans rondom uitduel met AZ

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 20:35 • Wessel Antes • Laatste update: 20:37

De UEFA heeft Legia Warschau een geldboete van 15.000 euro opgelegd na de misdragingen van fans rondom het uitduel met AZ in Alkmaar. Daarnaast mogen de Poolse fans niet afreizen naar de volgende uitwedstrijd van Legia in de Conference League. Met name voor de wedstrijd ging het mis tussen supporters van Wojskowi en de Nederlandse politie en beveiliging van AZ.

Supporters van Legia, waarvan een deel zonder wedstrijdkaart, bestormden voor de aftrap het uitvak van het AFAS Stadion. Daarbij was een ingreep van de Mobiele Eenheid (ME) niet genoeg om de Poolse supporters tegen te houden. Een ME’er raakte zelfs bewusteloos door het geweld van de fans van Legia.

Ook zouden een aantal Poolse supporters met geweld een aantal wapenstokken en pepperspray hebben gestolen van de ME. Via de website gaf de Nederlandse politie een korte verklaring af. “In de voorbereiding op deze wedstrijd zijn er door de Nederlandse politie, die van Warschau en met Legia afspraken gemaakt, over de wijze waarop de supporters van Legia de wedstrijd konden bezoeken. In verband met de festiviteiten in de Alkmaarse binnenstad rond 450 jaar Alkmaars Ontzet was het niet mogelijk om bezoekende voetbalsupporters in de stad te ontvangen. In de loop van de wedstrijddag werd duidelijk dat Legia Warschau deze afspraken niet is nagekomen.”

Incident na de wedstrijd

De eerste uitspraak van de UEFA staat nog los van een ander onderzoek dat loopt naar Legia. Na de wedstrijd ging het namelijk eveneens mis rondom de spelersbus van de Poolse club. Verdedigers Josué Pesqueira en Radovan Pankov werden opgepakt na een vechtpartij waarbij een beveiliger gewond raakte. Dariusz Mioduski, voorzitter en eigenaar van Legia, deed ‘s nachts tevergeefs een poging om zijn spelers vrij te pleiten bij het politiebureau in Alkmaar.

Volgens de geruchten zou het duo na het duel in het AFAS Stadion een poging hebben gewaagd om de spelersbus te betreden, maar de beveiliging liet de verdedigers er niet langs. Na een poging om een deur te forceren volgde een vechtpartij, waarbij een beveiliger een hersenschudding en een gebroken elleboog opliep. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waarna de spelers werden aangehouden.

In Polen sprak men vervolgens schande van het incident en de handelswijze van AZ. In een video, die volop werd gedeeld via social media, werd de schuld volledig bij de Nederlandse subtopper gelegd. Zelfs diverse Poolse politici spraken zich uit over de uit de hand gelopen avond in Alkmaar.

Wat nu zeker is, is dat Legia het tegen Zrinjski Mostar moet doen zonder uitpubliek. De Bosniërs gaan momenteel aan kop in Groep E van het derde toernooi van Europa, al staan alle clubs momenteel op drie punten. AZ wacht in de eerstvolgende wedstrijd een thuisduel met Aston Villa. Die wedstrijd staat op 26 oktober om 18:45 uur op de planning. De return tussen Legia en AZ is pas op 14 december.