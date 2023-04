Leeds United meldt slecht nieuws over Sinisterra dat ook Feyenoord kan raken

Vrijdag, 28 april 2023 om 17:10 • Wessel Antes • Laatste update: 17:31

Luis Sinisterra komt dit seizoen niet meer in actie voor Leeds United. Dat onthulde manager Javi Gracia vrijdagmiddag tijdens een persconferentie van de club. De voormalig buitenspeler van Feyenoord kampt met een enkelblessure, waardoor hij de laatste vijf wedstrijden van het seizoen gaat missen. Leeds zal de strijd tegen degradatie dus zonder Sinisterra moeten voortzetten.

Zondagmiddag speelt Leeds een cruciale wedstrijd tegen Bournemouth. Momenteel staan the Peacocks op een ‘veilige’ zestiende plek, met slechts één punt meer dan nummer achttien Leicester City. Bournemouth, de club van Sinisterra’s boezemvriend Marcos Senesi, heeft al zes punten meer verzameld en staat op 36 punten. Na het duel met Bournemouth wacht een lastige serie voor Leeds. Het elftal van Gracia komt dan nog in actie tegen Manchester City (uit), Newcastle United (thuis), West Ham United (uit) en Tottenham Hotspur (thuis).

In die wedstrijden kan Gracia niet rekenen op Sinisterra, die maandag nog trefzeker was tegen Leicester (1-1). Nog geen kwartier later moest de 23-jarige Colombiaan zich laten vervangen door Rotterdammer Crysencio Summerville. De fans van Leeds laten via sociale media massaal weten wie zij als vervanger van Sinisterra willen zien: Wilfried Gnonto. Gracia krijgt de laatste tijd veel kritiek omdat hij de jonge Italiaan te weinig minuten zou geven. De Spaanse manager gaf Gnonto pas 212 speelminuten sinds hij in dienst is.

Sinisterra kwam in zijn debuutseizoen voor Leeds tot 22 wedstrijden, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en één assist. Vanwege een voetblessure miste de rechtspoot eerder dit seizoen al vijf wedstrijden. Ook voor Feyenoord is het belangrijk dat Leeds in de Premier League blijft, daar de transfersom van Sinisterra dan nog kan oplopen met meerdere miljoenen. In juli kregen de Rotterdammers maar liefst 25 miljoen euro voor de pijlsnelle vleugelspeler. Daarmee is Sinisterra momenteel de uitgaande recordtransfer van Feyenoord.