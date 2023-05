Leeds United heeft een klein wonder nodig om degradatie te voorkomen

Zondag, 21 mei 2023 om 17:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:36

Leeds United heeft handhaving in de Premier League niet meer in eigen hand. De ploeg van manager Sam Allardyce ging zondag met 3-1 onderuit bij West Ham United door treffers van Declan Rice, Jarrod Bowen en Manuel Lanzini. De openingstreffer van Rodrigo bleek daardoor tevergeefs. Leeds moet in de laatste speelronde winnen van Tottenham Hotspur. Daarnaast moet Everton, dat twee punten meer heeft dan Leeds, in eigen huis waarschijnlijk verliezen van Bournemouth. Gezien het verschil in doelsaldo tussen Everton (-24) en Leeds (-27) hebben the Toffees aan een gelijkspel waarschijnlijk ook genoeg. Leicester City, dat nu een punt minder heeft dan Leeds, moet deze speelronde bovendien nog in actie komen.

Bijzonderheden

Leeds, met Pascal Struijk in de basis, kon een zege bijzonder goed gebruiken en dus kwam de openingstreffer van Rodrigo uiterst gelegen. De Spanjaard ontving de bal uit een verre inworp en schoot via een heerlijke volley raak: 0-1. De voorsprong voor de bezoekers bleef echter slechts een klein kwartier staan. De felbegeerde middenvelder schoot bij de tweede paal op aangeven van Bowen raak: 1-1. De man van de assist werd twintig minuten voor tijd zelf de gevierde man. Hij trof doel op aangeven van Danny Ings, die een vrij zeldzame basisplaats kreeg toebedeeld van manager David Moyes. De Schot zag zijn ploeg de wedstrijd diep in blessuretijd in het slot gooien. Lucas Paquetá gaf in minuut 94 mee aan Lanzini, die koel bleef en de linkerhoek vond.

West Ham United - Leeds United 3-1

17' 0-1 Rodrigo (assist: Weston McKennie)

31' 1-1 Declan Rice (assist: Jarrod Bowen)

72' 2-1 Jarrod Bowen (assist: Danny Ings)

94' 3-1 Manuel Lanzini (assist: Lucas Paquetá)