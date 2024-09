Lee Carsley wil toch aanblijven als bondscoach Engeland; ook 5 alternatieven in beeld

Interim-bondscoach Lee Carsley wil toch langer aanblijven bij Engeland. De tijdelijke opvolger van Gareth Southgate, die na het EK vertrok, was eerder nog terughoudend, maar na overwinningen in de Nations League op Ierland en Finland (beide 2-0) ziet de vijftigjarige Ier een langer verblijf toch zitten, zo liet hij weten op een persconferentie.

Southgate vertrok afgelopen zomer na acht jaar als bondscoach van Engeland. Hij loodste the Three Lions naar twee EK-finales, maar verloor beide keren. Carsley nam het stokje tijdelijk over, daar er nog geen definitief besluit was genomen over een definitieve opvolger.

Carsley lijkt nu toch te willen gaan voor die rol als bondscoach van de Engelse ploeg. “Of ik er klaar voor ben? Ik denk het wel. Het belangrijkste is het voetbal, zorgen dat de spelers goed presteren. Dat gaat goed. Ik denk dat het een fijne baan is. Een baan waarbij je eerste gedachte is: kunnen we winnen? Dat kan hier zeker. We hebben de spelers om prijzen te pakken”, aldus Carsley tegenover Engelse media.

Ashley Cole, één van de assistenten van Carsley, wil ondertussen zijn functie als trainer van Birmingham City naast zich neerleggen om zich vol te kunnen focussen op de nationale ploeg, zo meldt The Athletic. Het is onduidelijk of die keuze betekent dat Carsley daadwerkelijk langer aanblijft bij Engeland. Vooralsnog is hem gevraagd om drie interlandbreaks op zich te nemen, waarvan de eerste dus succesvol is afgerond.

Carsley kan rekenen op aardig wat concurrentie voor de functie als bondscoach. De Engelse voetbalbond heeft namelijk een lijstje met kanshebbers opgesteld. Carsley zou er goed opstaan, maar krijgt mogelijk concurrentie van Eddie Howe, Graham Potter, Jürgen Klopp, Pep Guardiola en Thomas Tuchel, zo weet The Daily Mail.

Ook Mauricio Pochettino werd genoemd, maar de Argentijn werd deze week aangesteld als bondscoach van de Verenigde Staten. Echter is het wel de vraag hoe realistisch en haalbaar de alternatieven voor Carsley zijn. Howe staat nog onder contract bij Newcastle United en Guardiola bij Manchester City, al loopt het contract van laatstgenoemde volgende zomer af.

Jürgen Klopp wees afgelopen zomer meerdere voorstellen af, omdat hij toe was aan een sabbatical, waardoor het onwaarschijnlijk lijkt dat hij daadwerkelijk openstaat voor de functie.