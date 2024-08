Late treffers van invallers bezorgen Paris Saint-Germain drie punten in seizoensopener

Paris Saint-Germain is in de seizoensopener in de Ligue 1 ternauwernood ontsnapt aan puntenverlies. Op bezoek bij Le Havre won het via drie late treffers met 1-4. Na de vroege openingstreffer van Kang-In Lee maakte Gautier Lloris namens de thuisploeg vlak na rust gelijk. In de slotfase bezorgden invallers Ousmane Dembélé, Bradley Barcola en Randal Kolo-Muani PSG de zege.

Bij PSG ontbraken onder anderen Dembélé, Marquinhos, Milan Skriniar en Barcola in de basisopstelling. Wel was er plaats voor jonge talenten Yoram Zague, William Pacho en Ibrahim Mbaye. Miljoenenaankoop João Neves viel meteen na rust in.

PSG had slechts drie minuten nodig om het eerste doelpunt van het seizoen te maken. Gonçalo Ramos speelde Kang-In Lee aan in het strafschopgebied. De Zuid-Koreaan hoefde niet lang na te denken en werkte de bal in de linkerhoek: 0-1. Even later moest Ramos gewisseld worden met een ogenschijnlijk zware enkelblessure.

Zijn vervanger Kolo-Muani liet zich meteen zien door een voorzet van dichtbij tegen de lat te koppen. Even later dacht Abdoulaye Toure namens Le Havre gelijk te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. In het restant van de eerste helft gebeurde er niet veel.

Le Havre schoot uit de startblokken in de tweede helft en dat resulteerde meteen in een doelpunt. Christopher Operi bracht een vrije trap gevaarlijk de zestien in, waarna Gautier Lloris verlengde en zijn bal door alles en iedereen gemist zag worden: 1-1. Even leek het doelpunt afgekeurd te worden, maar na tussenkomst van de VAR werd het doelpunt toegekend.

Ligue 1 Paris Saint-Germain PSG 2024-08-23T18:45:00.000Z 20:45 Montpellier MPL

Ligue 1 Le Havre LEH 2024-09-01T15:00:00.000Z 17:00 Auxerre AJA

Le Havre dacht daarna ook de 2-1 te hebben gemaakt via Josue Casimir, maar zijn doelpunt werd wel afgekeurd na ingrijpen van de videoscheidsrechter. Er zou hands vooraf zijn gegaan aan de treffer. Even later trof Kang-In Lee de lat.

PSG ging in het restant van de tweede helft het meest op zoek naar de winnende treffer. Marco Asensio zag zijn poging knap gered worden door doelman Arthur Desmas. Luis Enrique bracht Dembélé, Marquinhos en Barcola in de ploeg en dat bleek te werken. Dembélé (op aangeven van Neves) en Barcola (knappe individuele actie) beslisten binnen twee minuten de wedstrijd met hun doelpunten. Kolo-Muani was vanaf elf meter verantwoordelijk voor het slotakkoord: 1-4.