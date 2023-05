Lasse Schöne loopt leeg over ‘bizar slechte’ scheidsrechter Van der Eijk

Maandag, 22 mei 2023 om 09:09 • Jordi Tomasowa

Lasse Schöne heeft geen hoge pet op van scheidsrechter Sander van der Eijk. De arbiter gaf de 36-jarige middenvelder van NEC in het duel met AZ (0-3) een gele kaart en stuurde ploeggenoot Dirk Proper in de slotfase met rood van het veld af. Hoewel Schöne zijn gele kaart meer dan terecht vond, was hij totaal niet tevreden over het optreden van de scheidsrechter.

"Hij fluit zo slecht, het is echt bizar”, zei Schöne tegenover ESPN. “Het begint met het klemmen van een bal en later werd er ook met twee handen in de rug geduwd. Hij ziet het wel, maar fluit dan ook gewoon. Dan word ik ook op een gegeven moment boos, want het gaat ook ergens om, hè. Op dat moment zaten we ook al niet in de wedstrijd en maak ik natuurlijk ook een oliedomme overtreding.”

De Deense middenvelder kreeg op slag van rust een gele kaart voor het wegtrappen van een bal bij een vrije trap voor AZ. “Dat is gewoon dom en moet gewoon geel zijn, laat ik dat vooropstellen.” Het was voor Schöne de vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor hij de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, uit bij Fortuna Sittard, vanwege een schorsing aan zich voorbij moet laten gaan.

Door de duidelijke nederlaag in De Goffert maakt NEC niet langer kans om de play-offs om Europees voetbal te halen. Het seizoen gaat voor de Nijmegenaren zo als een nachtkaars uit. “Ik denk dat wij hebben laten zien dat we heel goed hebben kunnen voetballen. We hebben te veel wedstrijden gehad waarin wij beter waren, veel kansen creëren maar dan maken we het niet af. Het had een heel mooi seizoen kunnen worden”, aldus Schöne.