Lasse Schöne staat voor opvallende carrièreswitch

Lasse Schöne is aan zijn laatste weken als profvoetballer bezig. De 38-jarige middenvelder van NEC hangt na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen, maar wordt geen (jeugd)trainer. De voormalig Ajacied gaat zich bezighouden met mode en een eigen kledinglijn opzetten.

Dat gaat Schöne doen met het Deens-Nederlandse kledingmerk LABFRESH, zo vertelt hij in gesprek met Tipsbladet. “Ze belden me en we maakten een praatje. Eerst was het heel low-key. Daarna hebben we wat meer gesprekken gevoerd over of ik het misschien interessant zou vinden om iets met hen te doen en hoe meer we erover praatten, hoe interessanter het klonk.”

Schöne heeft zich altijd al beziggehouden met mode. “Toen dit ter sprake kwam, dacht ik dat het cool zou zijn om eens deel uit te maken van het creatieve proces en dergelijke. Ik ben niet iemand die zegt: ‘Hier is mijn naam, doe wat je wil.’ Ik wil erbij betrokken zijn en we ontwerpen de kleding samen.”

Het proces is de Deen goed bevallen. “Het was ongelooflijk cool en ik heb echt mijn creativiteit kunnen gebruiken. Het gaat allemaal een beetje anders dan in de voetbalwereld. Hier ben ik het groentje. Ik denk dat ze me af en toe een beetje moesten inhouden zodat ik niet tot het uiterste ging, maar het was super interessant en ik ben LABFRESH dankbaar.”

Dit smaakt naar meer, vertelt Schöne. “Ik heb er altijd al interesse in gehad, maar er niks mee kunnen doen omdat je je tijdens je profcarrière op het voetbal moet richten. Maar ik wil hier zeker mee verdergaan. Ik zie mezelf niet echt langs de zijlijn staan als trainer. Of er nog meer creatieve projecten aan komen? Ik hoop het.”

De middenvelder speelde de meeste wedstrijden in zijn carrière voor Ajax. Schöne kwam 287 keer uit voor de Amsterdammers. De 51-voudig international van Denemarken won drie titels, twee Johan Cruijff Schalen en één beker in de hoofdstad. De teller voor NEC staat momenteel op 238 duels.