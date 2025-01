Joan Laporta meldt dat FC Barcelona weer voldoet aan de financiële regels van La Liga, waardoor Dani Olmo en Pau Victor met succes zijn ingeschreven.

Voorzitter Laporta zet dinsdagochtend in een persconferentie de financiële situatie van Barça een rijtje. De Catalanen wisten zo’n driehonderd miljoen euro aan extra inkomsten uit het sponsorcontract met Nike te krijgen. Verder hielp de verkoop van 425 van de 9600 VIP-plaatsen in het vernieuwde Spotify Camp Nou om het duo ingeschreven te krijgen.

“We voldoen weer aan de 1:1 regel en kunnen spelers, zoals Omo en Victor, nu weer via de normale procedure contracteren in inschrijven”, meldt Laporta. Dat betekent dat Barcelona nu evenveel mag uitgeven als dat er aan geld inkomt.

De 62-jarige Spanjaard sloot de persconferentie hoopvol af. “Blijf in ons geloven, want er komen geweldige momenten en veel successen aan.”

Het eerste succes werd zondagavond bereikt. Barça wist Real Madrid in Saudi-Arabië te verslaan in de finale van de Spaanse Supercopa (2-5).

Real Madrid kwam op voorsprong via Kylian Mbappé, maar keek bij rust al tegen een 1-4 achterstand aan door Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha en Alejandro Balde. Na rust maakte de ongrijpbare Raphinha zijn tweede, voordat Wojciech Szczesny rood kreeg. Verder dan 2-5 kwam Real Madrid alleen niet.

De veelbesproken Olmo deed een halfuur mee als invaller in de finale. De international van Spanje werd na een lange rel uiteindelijk toch ingeschreven door Barcelona. Ondanks de verbeterde financiële situatie is de toekomst van Laporta onzeker. Een oppositiegroep eiste onlangs in een brief zijn ontslag.