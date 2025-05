Een terugkeer van Dusan Tadic bij Ajax lijkt in de lucht te hangen. De hoofdrolspeler reageert vrijdagavond voor het eerst over de geruchten dat hij na afloop van zijn contract bij Fenerbahçe terugkeert in Amsterdam.

''In de Turkse media staat inmiddels al 23 weken dat Tadic rond is (met Ajax, red.). Daar is absoluut geen sprake van'', benadrukt clubwatcher Mike Verweij in Kick-Off van De Telegraaf. ''Er moeten nu een heleboel puzzelstukjes gelegd gaan worden bij Ajax en er zijn heel veel andere prioriteiten.''

''Ik denk dat Ajax hem uiteindelijk weer heel graag binnenboord wil halen. Dat is waarschijnlijk om nog één jaar te voetballen en dan een rol te krijgen binnen de organisatie'', aldus de journalist.

Reactie Tadic

Tadic reageert vrijdag na de 1-4 zege van Fenerbahçe op Istanbul Basaksehir op een mogelijke comeback bij Ajax. ''Ik heb nog bij geen enkele club een contract getekend'', benadrukt de aanvallende middenvelder in gesprek met de Turkse media.

''Ajax is een oude club van mij en daarom heel belangrijk, net als Fenerbahçe. Maar ik heb nog niet bij Ajax getekend. We zullen zien wat de toekomst gaat brengen'', houdt de 36-jarige spelmaker alle opties open voor deze zomer.

''En je moet allereerst respect hebben voor de club waarvoor je speelt'', verwijst Tadic naar zijn contract bij Fenerbahçe, dat in de laatste fase is aanbeland.

Tadic wilde vrijdagavond tijdens het uitduel met Basaksehir de confrontatie aangaan met zijn teamgenoot Talisca. De Serviër was woest over een armgebaar van de Braziliaan, die boos was omdat hij niet werd ingespeeld.

Talisca vroeg om de bal in de extra tijd van de eerste helft, maar kreeg die niet van Tadic. Eerstgenoemde maakte daarop een handgebaar, wat er bij de Serviër weer niet inging. Op beelden is te zien dat Tadic woest is. De linkspoot wil Talisca aanvliegen, maar wordt in bedwang gehouden door enkele teamgenoten.

''Dit soort dingen kan gebeuren tijdens een wedstrijd. Ik vond zijn lichaamstaal niet leuk en wilde dat op dat moment corrigeren. Ik heb hem verteld wat ik ervan vond. Ik hoop dat hij het snapte. We hebben er daarna over gesproken en het is weer goed. Als je adrenaline hoog is, kan dit soort dingen gebeuren'', verklaart Tadic zijn woede-aanval.